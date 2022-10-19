العراق.. الأحزاب الكبرى تعد بحكومة «كاملة» السبت

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بغداد- الوكالات: أعلنت الأحزاب الرئيسة في العراق عزمها عقد جلسة برلمانية السبت للتصويت على الحكومة الجديدة، بحسب بيان صادر امس عن تحالف أنشئ حديثاً، يضمّ تلك التشكيلات السياسية. وبعد أزمة سياسية استمرّت عاماً بفعل الخصومة السياسية بين الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي في العراق، بات للبلاد رئيساً جديداً للجمهورية ورئيساً جديداً للحكومة، فيما تسعى الأطراف الرئيسة إلى تسريع العملية السياسية.

وبعد اجتماع امس في مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أعلن ائتلاف «إدارة الدولة» في بيان أنه بحث «ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة». ويضمّ الائتلاف الذي أنشئ في الأشهر الأخيرة أكبر الأحزاب في البلاد «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، بالإضافة إلى التحالف السني بقيادة الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني. وأورد البيان أن الائتلاف «أعلن عزمه دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها». وكلّف رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخاب البرلمان له في 13 أكتوبر، محمد السوداني بتشكيل حكومة جديدة. وأمام رئيس الحكومة الذي ينتمي وفق العرف الدستوري إلى الطائفة الشيعية ذات الغالبية في العراق، 30 يوماً وفق الدستور لتشكيل حكومة جديدة.

على صعيد اخر استدعت محكمة عراقية مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب على خلفية قضية «سرقة» 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب كانت في مصرف حكومي، وفق بيان رسمي صدر امس فيما أصدرت مذكرات توقيف بحقّ مشتبه فيهم.

ولم تكشف السلطات بعد عن هويات المتورطين في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً لدى الرأي العام في بلد غني بالنفط لكن يعاني من فساد مزمن. وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.

