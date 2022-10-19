«البيت الأبيض»: لا اتفاق نووياً وشيكاً مع إيران

عربيات ودوليات

واشنطن- طهران- الوكالات: كشفت متحدثة البيت الأبيض، كارين جان بيار، أن الولايات المتحدة «لا تتوقع» اتفاقا وشيكا مع إيران بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي. وتجري المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو 2018، في العاصمة النمساوية منذ أبريل من العام الماضي. وجاءت تصريحات كارين جان بيار في إفادة صحافية، تحدثت خلالها أيضا عن الهجمات الروسية المستمرة ضد أوكرانيا. واتهمت متحدثة البيت الأبيض إيران بالكذب، على خلفية نفي طهران استخدام موسكو طائرات مسيرة إيرانية الصنع لشن هجمات على أوكرانيا. وقالت جان بيار إن هناك «أدلة واسعة النطاق على استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية، ضد أهداف عسكرية ومدنية على حد سواء هناك».

في المقابل حذّرت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها من أنها ستردّ بشكل «فوري» على العقوبات الأوروبية على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني. وتشهد الجمهورية الإسلامية منذ 16 سبتمبر، احتجاجات تلت وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس. وأعربت دول غربية عدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكنداء عن دعمها للاحتجاجات وفرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين بسبب «القمع». كما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات للسبب ذاته، على أن تصبح الخطوة رسمية بعدما يصادق عليها وزراء الخارجية خلال اجتماع الإثنين.

وحذّر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من ان «إيران ستبدي ردّ فعل متناسبا ومتبادلا. هذا ينطبق على مختلف الدول الأوروبية، وينطبق أيضا على الموقف المشترك الذي يقال إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يتخذه حيال إيران». وتابع «إيران ستقرر وتتحرك بشكل فوري وفق القرار والخطوة» الأوروبية.

