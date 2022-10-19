الكرة الذهبية لـ بنزيمة

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أحرز مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة أول من امس جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب لعام 2022 التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية المتخصصة في كرة القدم. وحل السنغالي ساديو مانيه (بايرن ميونيخ الالماني) ثانيا والبلجيكي كيفن دي بروين ثالثا (مانشستر سيتي الانكليزي) وربعا البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة الاسباني).

وتسلم بنزيمة الذي سيبلغ الخامسة والثلاثين في 19 ديسمبر المقبل والفائز بالدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا في صفوف ريال مدريد، ودوري الامم الاوروبية مع منتخب فرنسا، جائزته من مواطنه ومدربه السابق زين الدين زيدان الفائز بها عام 1998. وقال بنزيمة بعد تسلمه جائزته «رؤية (هذه الجائزة)، هو فخر كبير بالنسبة الي. اعود بالذاكرة عندما كنت طفلا وكل الجهود التي بذلتها حتى اصل الى هنا، لم استسلم ابدا». واضاف «انه حلم يتحقق لقد كبرت وكان هذا هدفي».

وبات بنزيمة خامس لاعب فرنسي يتوج بهذه الجائزة بعد ريمون (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991) وزيدان (1998).

وسجل ابن الـ34 عامًا 44 هدفًا في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا. وفي المسابقة القارية، قدّم بنزيمة مستويات خارقة أمام أقوى فرق البطولة، مسجلا ثلاثية «هاتريك» أمام كل من باريس سان جرمان الفرنسي في غضون 17 دقيقة في الشوط الثاني في إياب الدور ثمن النهائي، وتشلسي في إنكلترا في ذهاب ربع النهائي. كما أحرز ثلاثة أهداف في مباراتي نصف النهائي ضد مانشستر سيي، ليقود الفريق الى النهائي الذي تفوق فيه على ليفربول. وأحرز بنزيمة جائزة أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من الاتحاد الاوروبي للعبة «يويفا» في أغسطس الفائت ويمر في أفضل فترات مسيرته قبل قرابة شهر من كأس العالم. وكلاعب كبير، يدرك بنزيمة تمام الإدراك أن كرة القدم هي أولا وقبل كل شيء لعبة جماعية، ولا يعد من اللاعبين الذين يحبون الظهور بشكل نرجسي. وقال المهاجم الفرنسي في تصريح له: «أهم شيء بالنسبة لي هو الفوز بالبطولات الجماعية. إذا قمت بالأشياء بشكل صحيح على أرض الملعب، فستتبع ذلك جوائز فردية».

وأشاد لاعبون في فرق أخرى بأداء اللاعب الفرنسي، من ضمنهم الدولي السينغالي لاعب بايرن ميونيخ ساديو ماني، الذي قال في وقت سابق إن الجائزة يجب أن تعود إلى بنزيمة، معتبرا أنه «يستحقها بسهولة». كما نوه النجم النرويجي إيرلينغ هالاند بمهاجم ريال مدريد، مشيرا إلى أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم رغم بلوغه سن 34 عاما. وبدوره، عبر الدولي البولوني ومهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي عن إعجابه بأداء بنزيمة، وقال مازحا «»إذا لم يلغوا (الجائزة)، فمن المحتمل أنه سيفوز بهذه الكرة الذهبية»، في إشارة إلى إلغاء جائزة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، والتي كان مرشحا للفوز بها بقوة، فيما حل ثانياً العام الماضي وراء ميسي. وبعد غياب دام خمس سنوات عن المنتخب الفرنسي على خلفية فضيحة ابتزاز استهدفت زميله ماتيو فالبوينا، عاد بنزيمة إلى خط هجوم الديوك، إلى جانب زملائه مبابي وغريزمان وغيرهما، ما منحه دينامية وقوة أكثر، ينتظر أن تظهر نتائجها بوضوح في نهائيات كأس العالم بقطر. وفاز لاعب برشلونة الإسباني غافي بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب لعام 2022. كما فاز نادي مانشستر سيتي الإنكليزي بجائزة أفضل فريق لعام 2022.

فيما فازت لاعبة برشلونة الإسبانية أليكسيا بوتيلاس بجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2022 للعام الثاني على التوالي. وتتعافى بوتياس (28 عاما) راهنا من إصابة قوية في الركبة حرمتها من المشاركة في اليورو مع منتخب بلادها، ومن غير المتوقع أن تلعب هذا الموسم.

