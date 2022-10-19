.. وجائزة «سقراطس» لمانيه

دوليه

حصد السنغالي ساديو مانيه مهاجم بايرن ميونيخ الالماني أول من أمس «جائزة سقراطس» خلال حفل الكرة الذهبية المستحدثة هذا العام والمخصصة للاعبي كرة القدم المشاركين في المشاريع المجتمعية والخيرية. وتمت مكافأة مانيه (30 عاما) للقيام باستثمارات كبيرة لتطوير مسقط رأسه قرية بامبالي (جنوب السنغال)، حيث شجع بشكل خاص على المساواة بين الفتيان والفتيات في ممارسة كرة القدم. كما ساهم مانيه ايضا بتمويل مستشفى في قريته. وتُمنح جائزة سقراطس من قبل لجنة تحكيم تضم شخصيات معروفة ابرزها نجم باريس سان جرمان ومنتخب البرازيل السابق راي، الشقيق الأصغر لسقراطس، وممثلي مجلة «فرانس فوتبول» وممثلين عن منظمة السلام والرياضة التي ترعى مشاريع تنمية وتدعو الى نشر السلام من خلال الرياضة.