مان يونايتد يستضيف توتنهام

دوليه

في ظل تأجيل الموقعة بين أرسنال المتصدر ومانشستر سيتي حامل اللقب وثاني الترتيب بسبب انشغال الأول بمباراته مع أيندهوفن الهولندي في مسابقة «يوروبا ليغ»، تتجه الأنظار اليوم الى ملعب «أولد ترافورد» حيث يلتقي مان يونايتد المتعثر مع ضيفه توتنهام، فيما يسعى ليفربول للبناء على نتيجته الأحد ضد سيتي من أجل تخطي ضيفه وست هام. وبعد ثلاثة انتصارات متتالية، بينها اثنان على أومونيا القبرصي في «يوروبا ليغ»، انتكس مان يونايتد الأحد بتعادله على أرضه مع نيوكاسل من دون أهداف، ليصبح متخلفاً في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن تشلسي الرابع. وجاء تعثر فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ قبل اختبارين شاقين ضد توتنهام اليوم ثم تشلسي السبت.