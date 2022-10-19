روما هزم سمبدوريا

دوليه

فاز روما على مضيفه سامبدوريا بهدف نظيف، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي. وأحرز هدف الفوز لورينزو بليغريني، من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة. وبهذه النتيجة، رفع روما رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، في حين توقف رصيد سامبدوريا الأخير في جدول الترتيب عند 3 نقاط. وحقق ذئاب العاصمة بقيادة المدير الفني جوزيه مورينيو، الفوز الثالث تواليا، بعد عبور إنتر وليتشي، وهو الانتصار السابع هذا الموسم، مقابل تعادل وخسارتين. في المقابل، واصل سامبدوريا سلسلة اللا فوز منذ بداية الموسم، بـ7 هزائم و3 تعادلات. وفي مباراة أخرى تعادل فيورنتينا مع ليتشي 1-1.