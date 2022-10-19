loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

روما هزم سمبدوريا


فاز روما على مضيفه سامبدوريا بهدف نظيف، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي. وأحرز هدف الفوز لورينزو بليغريني، من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة. وبهذه النتيجة، رفع روما رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، في حين توقف رصيد سامبدوريا الأخير في جدول الترتيب عند 3 نقاط. وحقق ذئاب العاصمة بقيادة المدير الفني جوزيه مورينيو، الفوز الثالث تواليا، بعد عبور إنتر وليتشي، وهو الانتصار السابع هذا الموسم، مقابل تعادل وخسارتين. في المقابل، واصل سامبدوريا سلسلة اللا فوز منذ بداية الموسم، بـ7 هزائم و3 تعادلات. وفي مباراة أخرى تعادل فيورنتينا مع ليتشي 1-1.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة