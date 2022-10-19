الأهلي: ما حدث في نهائي «السلة العربية» مهزلة

دوليه

قال طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي المصري ورئيس بعثة فريق السلة في الكويت إن ناديه يدرس التصعيد للاتحاد العربي للعبة بعد الأحداث التي صاحبت مباراة الكويت في نهائي بطولة الأندية العربية لكرة السلة.

وفاز الكويت باللقب العربي بعد تفوقه على الأهلي في اللقاء النهائي السبت الماضي بنتيجة 78-77.وقال قنديل عبر قناة الأهلي إن ما حدث من زيادة أسعار تذاكر اللقاء النهائي للبطولة العربية إلى 20 دينارا «مهزلة بكل المقاييس».

وأوضح أن الأمر كان مقصودا به منع جماهير الأهلي من مساندة فريقها في النهائي، مؤكدا أن أول مباراتين كان الحضور مجانا ثم تم تحديد سعر التذكرة بدينارين ثم 4.5 دنانير ثم 8 دنانير.

وأشار إلى أن خالد الغانم رئيس نادي الكويت أبدى استياءه من قرار اللجنة المنظمة واشترى 100 تذكرة لجماهير الأهلي.

وأوضح أن الحكم ظلم الأهلي ولم يراجع لعبة ضرب أحد لاعبي الفريق الأحمر، مؤكدا أنه حافظ على تقاليد الأهلي في المراسم ولم تحدث أي مشكلة بخصوص فرض الانضباط داخل الصالة.

