الأخ وزير الشباب.. مبروك

محلية

نبارك للاخ وزير الاعلام والشباب عبدالرحمن المطيري باختياره مرة اخرى لهذا المنصب في مسؤولياته سواء بالاعلام أو لشؤون الشباب والرياضة ... وهو ليس بالغريب على هذين القطاعين وله خبرة سابقة في العمل الشبابي كمدير لهيئة الشباب... ولكن ليسمح لي أن أستعرض معه اهم الامور التي تخص الشباب والرياضة والتي تحتاج لقرارات منطقية ليس فيها أي مجاملة لاشخاص أو هيئات رياضية او شبابية... لاننا نرى ان الوضع غير سليم في الكثير من الخدمات والمشاريع والقرارات التي تم اتخاذها قريبا حيث وضح انها غير متناسقة مع الوضع الشبابي والرياضي . وهي كالاتي:

? إعادة النظر في مراكز الشباب واسلوب ادارتها حاليا حيث تم تحويلها لكيان تجاري (بحت) ووضع العراقيل لاستثمار اوقات فراغ الشباب لانها من مسؤوليات الحكومة بتوفير اماكن شبابية لاستغلال قدراتهم البدنية والعقلية وليس بتحويلها لملاعب بادل مقابل رسوم عالية لا يستطيع اي ولي امر ان يوفرها لابنائه يوميا، فالمركز مكان يمكن فيه تجميع جميع افراد الاسرة (مركز مجتمعي) لقضاء يومهم بالالتقاء بالاصدقاء ومزاولة الانشطة الترويحية (كما جاء بالمادتين 10 و40 من دستور الكويت)

? زيادة اعداد مراكز الشباب بناء على العوامل الديموغرافية للسكان .

الاهتمام بتأهيل القيادات المتخصصة لهذه المراكز

إشراك القطاع الخاص في هذه المراكز لايجاد موارد مالية اضافية لتوفير الانشطة الترويحية من غير مقابل (بنفس نظام الاستثمار بالاندية الرياضية)

? أمّا في القطاع الرياضي «فالشق عود»:

1- تعيين قيادات رياضية ذات فكر جديد والحرص على ان يكون صاحب خبرة وعلم، فحسب علمي هناك مناصب قيادية خالية تحتاج لاختيار الافضل فيها جودة وليس عمرا فقط.

2- مراجعة بعض المشاريع الرياضية التي قدمت وقد تنفذ قريبا وهي مليئة بالقرارات التي لم تدرس جيدا (مثال: لائحة دعم الاحتراف – التفرغ الرياضي العادي والموسمي.... الخ)

3- الالتقاء مع قيادات الهيئات الرياضية للاستماع لهمومهم وما يعانونه من بعض القرارات غير المنطقية في الشأن الرياضي. (التي تصدر من هيئة الرياضة او الاتحادات او اللجنة الاولمبية).

4- الاهتمام بالبحث العلمي لاي موضوع او مشروع جديد حتى لا نقع في المحظور مستقبلاً.

5- الاخ الوزير يجب ان تعلم أن اي نظام رياضي احترافي يجب ان يقوم على اساس تجاري وليس حكومي فالاحتراف الحكومياً «فاشل» عالميا.

6- أعتقد أنَّكم اعلم بمسببات الايقاف الرياضي... فأرجو ان لا نقع بالمحظور مرة ثالثة فالحكومة الجديدة هي حكومة اصلاح ويكفيك أن سمو رئيس مجلس الوزراء شخصية رياضية «وصاحب خبرة في الرياضة كلاعب واداري ورياضة شرطية» فالتعامل معه سيكون سهلاً.. فاستغل هذا الامر.

7- اتمنى ان تعيد النظر بالقيادات التي تعمل في جميع ادارات هيئتي الشباب والرياضة لايجاد الأفضل للفترة القادمة من غير أي مجاملة.

8- اتمنى ان نجد مدناً رياضية في المحافظات الست وان تكون تابعة للمحافظة الادارية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية بكل محافظة.

وأكيد لديّ أمور أخرى في هذا الشأن الا انني ارى ان ما ذكرته سابقا هو اهم المواضيع التي تنتظر منك «أكشن».... والله من وراء القصد

