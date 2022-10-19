الفحيحيل والنصر يواجهان خيطان والساحل

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تقام اليوم مباراتان ضمن الدور التمهيدي لمسابقة كأس ولي العهد، فيلتقي الفحيحيل مع خيطان في الساعة الـ 05:40 مساءً علي ستاد علي صباح السالم، ويلعب الساحل مع النصر في الساعة الـ 08:40 مساءً على ستاد عبدالله الخليفة. في المباراة الأولى، يبدو الفحيحيل مرشحاً لتجاوز خيطان وفقاً لمستوى الفريقين في الوقت الحالي، حيث يحتل الفحيحيل المركز السابع في الدوري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن العربي الثالث. في حين يحتل خيطان المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى، ويملك في رصيده 3 نقاط فقط جاءت بعد قلب نتيجة مباراته مع برقان التي انتهت بفوز الأخير 2-1 لكنه أشرك لاعب لا يحق له المشاركة. ويقدم الفحيحيل بقيادة مدربه السوري فراس الخطيب عروضاً مميزة باعتماده على محترفين مميزين مثل التونسي يوسف بن سودة والكونغولي فابريس نيغوما، والبرازيليين لويز فرناندو وجوليو سيزار، والسوري عبدالله الشامي.

وفي المباراة الثانية، يريد النصر استغلال الصحوة التي بدأها في الدوري وصعوده إلى المركز السادس برصيد 9 نقاط، وتجاوز الساحل في مباراة لا تبدو سهلة للطرفين رغم أن الساحل يحتل المركز الأخير في الدوري برصيد نقطتين. وتواجه الفريقان في الجولة الثانية من الدوري وانتهى اللقاء بفوز النصر بنتيجة 3-1، لكن المدربين يدركان أن مباريات الكؤوس تختلف عن نظيراتها في الدوري، خصوصاً بالنسبة للساحل الذي سيحاول تعويض تعثره في الدوري.

