شبيب.. «غولدن ون»

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فاز لاعب كاظمة شبيب الخالدي أول من أمس بجائزة الشيخ ناصر صباح الاحمد (غولدن ون) كأفضل لاعب كرة قدم محلي للموسم الماضي 2021 - 2022.وتسلم الخالدي الجائزة من راعي الحفل رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح بعد أن تنافس على الجائزة لاعب نادي العربي سلطان العنزي ولاعب نادي كاظمة سابقا والكويت حاليا رضا هاني.وبدأ الحفل بعرض فيديو يسرد فيه قصة حياة المرحوم الشيخ ناصر صباح الاحمد الذي سميت الجائزة باسمه ومساهماته في كل مجالات الحياة. وقال راعي الحفل الشيخ فهد الناصر في كلمة له ان الجائزة تعتبر حافزا كبيرا للاعبين ومحطة مهمة في تطوير اللعبة في البلاد معربا عن فخره واعتزازه كونه يرعى حفل والده رحمه الله للسنة الرابعة على التوالي. واكد الشيخ فهد مواصلة دعم اللاعبين وكل ما يساهم في رفع مستوى كرة القدم بشكل خاص والرياضة بشكل عام متقدما بالشكر لكل العاملين بالجائزة والرعاة ولجان التحكيم. من جانبه قال اللاعب شبيب الخالدي الفائز بالجائزة ان هذا التكريم تتويج للمجهود الذي بذله في الموسم الماضي بمساعدة زملائه اللاعبين مؤكدا ان الطموح لا يتوقف عند هذا الحد انما محفز لتقديم اعلى المستويات باستمرار. وأعرب الخالدي عن شكره لكل القائمين على الجائزة وعلى رأسهم الشيخ فهد الناصر لدعمه اللا محدود لكل الرياضيين. وحصل الخالدي أيضا على جائزة هداف الدوري للموسم الماضي إذ أحرز 11 هدفا. وفاز حارس مرمى نادي كاظمة حسين كنكوني بجائزة أفضل حارس للموسم الكروي 2021 - 2022 وكان من بين المرشحين سليمان عبدالغفور حارس النادي العربي وخليفة رحيل حارس نادي النصر. وحصل لاعب نادي النصر محمد دحام على جائزة أفضل لاعب واعد في الموسم الكروي 2021 - 2022 وكان من بين المرشحين لاعب النادي العربي مهدي دشتي ولاعب نادي النصر محمد دحام ولاعب نادي القادسية راشد الدوسري.وآثرت اللجنة المنظمة للجائزة تكريم الفائزين في الموسمين الماضيين حيث لم يقم حفل تكريم لهم بسبب جائحة (كورونا) وهم لاعب نادي القادسية سابقا والكويت حاليا أحمد الظفيري كأفضل لاعب في موسم 2019 - 2020 ولاعب نادي العربي سابقا والقادسية حاليا عبدالله الشمالي لموسم 2020 - 2021.

