القادسية يحتجُّ على مشاركة «عموري»

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تقدم القادسية بكتاب احتجاج الى لجنة المسابقات في اتحاد الكرة على مشاركة المصري عمرو عبدالفتاح لاعب نادي الكويت في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل 1-1. وذكر القادسية في كتابه أن «اللاعب المذكور غيـر مـؤهـل للمشاركة في هذه المباراة بحكـم بطـلان تسجيله فـي سجلات نـادي الكويت لـدى الاتحـاد»، مستنداً على أحكام المادة (95) من لائحة المسابقات التي سـمحت بتسجيل وإعادة قيـد اللاعبين غير الكويتيين ومواليد الكويت بشروط معينة.

وترى إدارة الأصفر أن تسجيل «عموري» افتقد لأحد هذه الشروط كون إقامته في الكويت لم تكن مستمرة بحكم لعبه في الدوري المصري لمدة 3 سنوات.

