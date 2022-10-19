«يد الكويت» خسر أمام تاوباتي

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يخوض الكويت مواجهة صعبة أمام كيلسي البولندي في 12:15 ظهر اليوم، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في النسخة الـ15 من بطولة العالم لأندية كرة اليد «سوبر غلوب 2022» والتي تجري منافساتها على الصالة الخضراء بالدمام. كما يلعب اليوم ايضا الترجي التونسي ومينيستروس المكسيكي ضمن المجموعة الرابعة والخليج السعودي وسيدني الاسترالي ضمن المجموعة الاولى، واخيرا مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي ضمن المجموعة الثانية. وكان «الأبيض» خسر أولى مواجهاته في البطولة أمس، امام تاوباتي البرازيلي بنتيجة 28-32 «الشوط الاول 12-19»، لذلك هو مطالب في مواجهة اليوم للتعويض وإبقاء أمله في التأهل إلى الدور الثاني من المونديال رغم صعوبة المهمة.

