loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«يد الكويت» خسر أمام تاوباتي


يخوض الكويت مواجهة صعبة أمام كيلسي البولندي في 12:15 ظهر اليوم، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في النسخة الـ15 من بطولة العالم لأندية كرة اليد «سوبر غلوب 2022» والتي تجري منافساتها على الصالة الخضراء بالدمام. كما يلعب اليوم ايضا الترجي التونسي ومينيستروس المكسيكي ضمن المجموعة الرابعة والخليج السعودي وسيدني الاسترالي ضمن المجموعة الاولى، واخيرا مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي ضمن المجموعة الثانية. وكان «الأبيض» خسر أولى مواجهاته في البطولة أمس، امام تاوباتي البرازيلي بنتيجة 28-32 «الشوط الاول 12-19»، لذلك هو مطالب في مواجهة اليوم للتعويض وإبقاء أمله في التأهل إلى الدور الثاني من المونديال رغم صعوبة المهمة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة