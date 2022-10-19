«طائرة كاظمة» هزم القادسية

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حقق كاظمة انتصارا مستحقا على القادسية 3-1 أول من أمس ضمن الجولة الرابعة من منافسات بطولة الاتحاد للكرة الطائرة والتي شهدت أيضاً فوز الكويت على الساحل 3-0، والجهراء على الشباب بالنتيجة ذاتها، فيما تغلب برقان على الصليبخات 3-1 بصعوبة. وبهذا الفوز رفع كاظمة رصيد إلى 12 نقطة من اربع انتصارات دون هزيمة في صدارة الترتيب، يأتي بعده الكويت بـ 9 نقاط، ثم الجهراء 7 نقاط، والعربي والقادسية والساحل 5 نقاط لكل منهم، ثم برقان 4 نقاط، وأخيراً الصليبخات والشباب دون رصيد من النقاط. وفي مباراة القادسية مع كاظمة قدم الأصفر شوطا أولاً قويا إذ سيطر على اللقاء منذ البداية وتمكن من فرض كلمته عبر تميز أغلب لاعبيه ليحقق التقدم 25-18، لكن البرتقالي انتفض بعدها وأمسك بزمام الأمور بصورة محكمة من خلال تألق لاعبيه في الجانبين الدفاعي والهجومي ليبسط سيطرته على مجريات اللقاء ويحقق الفوز في الأشواط الثالث التالية دون صعوبة 25-16، 25-15، 25-18 محققا انتصارا مستحقا هو الخامسة منذ بداية الموسم دون اي هزيمة مؤكدا عزمه على المنافسة على جميع البطولات بكل جدية.

