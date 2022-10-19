«سوبر السلة» الأحد المقبل

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حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة يوم الأحد المقبل موعدا جديداً لانطلاق موسم كرة السلة باقامة مباراة كأس السوبر التي ستجمع الكويت (بطل الدوري والكأس) مع كاظمة (وصيف الدوري). وكان من المفترض أن تقام المباراة غدا إلا أن لجنة المسابقات فضلت تأجيلها ومنح الفريقين متسعا من الوقت لالتقاط الانفاس بعد مشاركتهما المشرفة في بطولة الأندية العربية الـ 34 التي استضافها الكويت وحقق لقبها للمرة الأولى في مسيرته بفوزه في المباراة النهائية على الأهلي المصري، فيما احتل كاظمة المركز الرابع بعد عروض لافتة. ومن المنتظر أن ينطلق دوري كرة السلة بعد مباراة «السوبر» بأيام قلائل.

