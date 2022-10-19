فضية للبدر في «سباحة العالم لمتلازمة الداون»

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حقق لاعب نادي الطموح الرياضي مشعل البدر الميدالية الفضية في سباق 50 مترا (ظهر) في بطولة العالم للسباحة لمتلازمة الداون المقامة في البرتغال وتستمر حتى 22 أكتوبر الحالي. وقالت رئيسة مجلس ادارة النادي ورئيس الوفد رحاب بورسلي إن البطل الكويتي مشعل البدر المشارك في فئة (M2 - T21) تمكن من إحراز أول إنجاز كويتي في البطولة التي يشارك فيها نحو 20 دولة بزمن 71 .52 ثانية. وأضافت بورسلي أن هذا الانجاز جاء ثمرة عمل دؤوب وبرامج تدريبية مكثفة ليؤكد مكانة الرياضة الكويتية للأشخاص ذوي الاعاقة لاسيما في ظل الرعاية والاهتمام التي توليها البلاد لهذه الفئة معربة عن سعادتها بالإنجاز الكويتي غير المسبوق.