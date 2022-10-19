فريق حكومي لرصد الاختلالات الاقتصادية

مال وأعمال

كشفت مصادر وثيقة الصلة لـ«النهار» عن ان هناك توجهاً لتشكيل فريق حكومي متخصص لرصد الاختلالات والمعوقات الاقتصادية التي قد تواجه الكويت في الفترة المقبلة، تزامناً مع الأحداث السياسية والاقتصادية المتلاحقة حول العالم والتي اثرت بشكل كبير على العديد من الأسواق وتسببت في اختلالات كبرى. وذكرت ان من بين مهام الفريق، العمل على توظيف الفوائض المالية المرتقبة في ميزاينة الدولة للعام المالي 2022/2023 والتي من المقدر ان تتجاوز حاجز 10 مليارات دينار لتنفيذ المشاريع التنموية المرتقبة والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع المؤجلة التي تعتمد عليها الكويت من النفط، وخصوصاً مع ارتفاع سعر البرميل خلال الفترة الماضية، كما ان الفريق سيعمل على منع سوء استغلال المال العام في مصاريف غير تنموية، بالاضافة إلى ضغط بنود الصرف غير التنموي ورفع نسبة الانفاق الاستثماري واشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي بنسب كبيرة في المشروعات التنموية الكبرى مع مراجعة خطط المشروعات والابقاء على الهادف منها والمدر للدخل.

وأضافت المصادر ان الفريق الحكومي، يستهدف كذلك وضع الحلول المناسبة لعدد من المشكلات الاقتصادية وأبرزها قضية الامن الغذائي، لافتة إلى ان الفريق سيعمل على وضع الخطط لمعالجة تلك المشكلات ووضع الخطط البديلة لتفادي وقعها مستقبلا. وأكدت ان مستويات الأسعار الحالية للنفط ستساعد على تنفيذ الخطط والمشاريع المدرجة في خطة التنمية، وأوضحت ان من بين اهداف الفريق ضغط بنود الصرف غير التنموي في كل الجهات الحكومية والمستقلة لتحقيق الهدف المرجو من العوائد والفوائد النفطية.

ولفتت إلى أن من بين البنود والأهداف التي سيضعها الفريق العمل على رفع نسبة الانفاق الاستثماري في المشروعات المختلفة حتي تتمكن من ادخال مردود استثماري وعوائد مجزية لتلك المشاريع، منوهة إلى ان ذلك سوف يتزامن مع اشراك القطاع الخاص المحلي والاجنبي بنسب في المشروعات الكبرى ومراجعة خطط المشروعات والابقاء فقط على الهادف منها والمدر للدخل.

