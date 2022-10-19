895 مليون دينار مكاسب البورصة مع انعقاد «الأمة»

مال وأعمال

ارتفعت مؤشرات البورصة امس للجلسة الثانية على التوالي، تفاعلاً مع تشكيل الحكومة الجديدة وبدء دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة 2022، لتشهد القيمة السوقية صعوداً بنسبة 2 في المئة وبنحو 895 مليون دينار من 44.47 مليار دينار إلى 45.365 مليار دينار.

واكد محللون ان استقرار الحالة السياسية في البلاد كان لها تأثير واضح على زيادة ثقة المتداولين وتفاؤلهم بالمرحلة المقبلة لتطوير المناخ الاستثماري وتفعيل خطط التنمية، وهو الأمر الذي زاد الزخم الشرائي في جلستي الاثنين والثلاثاء.

واشاروا إلى انه من ضمن العوامل الايجابية ايضاً ترقب المستثمرين النتائج المالية للشركات المدرجة عن الربع الثالث من العام الحالي والتي من المتوقع ان تكون جيدة خاصة للقطاع المصرفي في ظل توقعات زيادة الدخل من الفوائد وتراجع المخصصات.

وزادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 746 مليون دينار وبنسبة 2.09 في المئة من 35.693 مليار دينار إلى 36.439 مليار دينار، متجاوزة حاجز الـ 36 مليار دينار، كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 1.7 في المئة وبقيمة 150 مليون دينار من 8.776 مليارات دينار إلى 8.926 مليارات دينار.

وجاء هذا الارتفاع بدعم التداولات الكثيفة على الأسهم القيادية والتي جاء في مقدمتها اسهم «بيتك» الذي استحوذ على نحو 28.3 في المئة من سيولة الجلسة بقيمة تجاوزت 16.64 مليون دينار، بارتفاع 3.27 في المئة.

وصعد المؤشر العام بنسبة 2 في المئة وبـ 139.9 نقطة من 6948.2 نقطة إلى 7088.22 نقطة، وزاد السوق الأول بنسبة 2.09 في المئة وبنحو 162.3 نقطة من 7767.04 نقطة إلى 7929.3 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.7 في المئة وبنحو 89.4 نقطة من 5238.4 نقطة إلى 5327.8 نقطة، كما زاد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 2.4 في المئة وبـ 129.3 نقطة من 5392.4 نقطة إلى 5521.7 نقطة.

وشهدت وتيرة التداولات ارتفاعاً كبيراً مقارنة مع الجلسة السابقة، لتقفز سيولة الجلسة بنسبة 74.6 في المئة من 33.6 مليون دينار في جلسة الاثنين إلى 58.8 مليون دينار، وارتفعت احجام التداول بنسبة 89.8 في المئة من 101.5 مليون سهم إلى 204.5 ملايين سهم، كما زادت الصفقات من 9.2 آلاف صفقة إلى 12.5 الف صفقة.

قطاعياً، شهدت الجلسة ارتفاع 9 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة بـ4.06 في المئة، بينما تراجع قطاع التأمين وحيداً بـ0.75 في المئة، واستقر قطاعا الرعاية الصحية والمنافع.

