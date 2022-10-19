«المرافق العمومية»: أول موقف من دون تذاكر

مال وأعمال

دشنت شركة ادارة المرافق العمومية أول موقف بدون تذاكر بالتعاون مع بلدية الكويت، في اطار التعاون المتواصل لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين.

ويأتي هذا التعاون الثاني استكمالا للتعاقد المباشر الذي اعلنت عنه شركة «المرافق العمومية» سابقا مع بلدية الكويت والذي جاء بناء على توصيات من مجلس الوزراء بخصوص تسليم وتشغيل مشروع مواقف سيارات دسمان والذي يعد من اكبر مواقف السيارات بالكويت وهو من المواقف الذكية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ادارة المرافق العمومية م. صالح العثمان ان شركة ادارة المرافق العمومية تسلمت اول موقف تابع لها بدون تذاكر وهو الأوّل من نوعه في الكويت، مشيرا إلى ان مواقف المجلس البلدي بالكويت ستعمل على تيسير حركة الدخول والخروج للعملاء دون الحاجة إلى اصدار تذاكر، اضافة إلى انها ستعمل على ضمان حماية وسلامة السيارات من اي ضرر أو تلف.

وأشار العثمان إلى ان الموقف مزود بأجهزة امنية وكاميرات مراقبة للرصد والمتابعة التي تستخدم طريقة التعرف على لوحة السيارة وتوفير مزيد من الأمان وذلك كخطوة نحو بناء نظام سلامة عالي الكفاءة في اصعدة مختلفة.

كما أكد حرص شركة ادارة المرافق العمومية على وضع خدمة ورضا العملاء في سلّم اولوياتها، مضيفا حقّقنا النجاح المتواصل منذ انطلاقنا ومازلنا مستمرين لتقديم افضل الخدمات.

وأشار العثمان إلى ان هذا المبنى سيسهم في تخفيف الازدحام وتفادي المشكلات المرورية التي تعاني منها المنطقة المكتظة بالأبراج التجارية الشاهقة، لافتا إلى المميزات التي يتسم بها الموقف عن غيره من حيث مواكبة السرعة الحديثة في انظمة الدخول والخروج فضلا عن الموقع المتميز للموقف الذي يقع في قلب العاصمة التجارية، اضافة إلى المساحة الكبيرة التي تتيح عدد مواقف كثيرة للسيارات المختلفة، إلى جانب التصميم والتنوع الذي يتميز به.

وذكر العثمان ان شركة ادارة المرافق العمومية تقود عملية تطوير شاملة، وهذا التطوير ضمن منظومة متكاملة وفلسفة واضحة ورؤية محددة قائمة على نقاط القوة التي تتمتع بها الشركة.

وبدورها، اعربت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع في بلدية الكويت م. نادية الشريدة عن شكرها لتضافر الجهود والتعاون الملموس من جميع اجهزة الدولة في سبيل خدمه المواطنين وعلى رأسهم شركة ادارة المرافق العمومية.

ولفتت إلى ان المواقف ستسهم في حل التكدس المروري وتفادي ظاهرة الازدحام في الطرقات ولاسيما في اوقات الذروة.

يذكر ان اول تعاون مباشر بين شركة ادارة المرافق العمومية وبلدية الكويت كان خارج اطار وزارة المالية وجاء بناء على توجيهات من مجلس الوزراء بخصوص تسليم وتشغيل مشروع مواقف سيارات دسمان والذي يعد من اكبر مواقف السيارات بالكويت وهو من المواقف الذكية ويستوعب 2300 سيارة بمساحة 13000م2 وهو مكون من 6 طوابق وسرداب.

