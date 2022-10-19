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مال وأعمال

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مجلس النواب المصري أقر «قانون سيارات المقيمين»


وافق مجلس النواب برئاسة المستشار
د. حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة امس الثلاثاء، بصورة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
كان مجلس النواب، قد أحال في 16 اكتوبر الحالي إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية والعلاقات الخارجية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج. ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، ويحول من الخارج لحساب وزارة المالية على احد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين اداؤها للافراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.


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