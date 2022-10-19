شركات طيران الشرق الأوسط.. ثاني أفضل أداء عالمياً

مال وأعمال

حققت شركات طيران الشرق الأوسط ثاني أفضل اداء عالمياً في حركة المسافرين، اذ حافظ قطاع السفر الجوي على معدلات تعافيه القوية، مع استعادة حركة المسافرين حول العالم 73.7% من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

شركات الطيران في الشرق الأوسط سجلت ارتفاعاً في حركة المسافرين نسبته 144.9% في اغسطس الماضي على اساس سنوي، متجاوزة الارتفاع الاجمالي في حركة المسافرين حول العالم البالغ 67.7%، وفق بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا». حركة المسافرين دعمتها السياحة في المنطقة التي قد تستعيد 70% من مستويات ما قبل كورونا بحلول نهاية هذا العام، في حال لم تلعب الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية دوراً معاكساً، حسب تقرير سابق صدر عن منظمة السياحة العالمية.

ارتفعت السياحة الوافدة إلى منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 157% و156% على التوالي في الأشهر الخمسة المنتهية في مايو، وهي مازالت اقل من مستويات 2019 بنسبة 54% و50% على التوالي. شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادي كانت الأفضل اداءً عالمياً، اذ ارتفعت حركة المسافرين لديها 449.2% خلال اغسطس مقارنةً مع الفترة نفسها من العام السابق.

شركات الطيران الأوروبية شهدت ارتفاعاً بنسبة 78.8%، فيما ارتفعت نظيرتها في اميركا الشمالية بنسبة 110.4%.

