الصقر: توطيد العلاقات الاقتصادية مع بنين

مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر امس أرنولد أكاكبو – رئيس غرفة تجارة وصناعة بنين وموجايدو سومانو ايسوفو سفير جمهورية بنين لدى الكويت، وحضر اللقاء رباح الرباح - مدير عام الغرفة.

وجاء اللقاء بهدف توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة تجارة وصناعة بنين، وذلك في إطار تعاون الجانبين لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الكويت وبنين، وكذلك بحث سبل إقامة مشروعات استثمارية مشتركة من خلال تعريف أصحاب الأعمال بالمناخ الاقتصادي في كلا البلدين وتشجيع إقامة الندوات لترويج منتجات بنين في الكويت.

وأكد الصقر أن الغرفة تولي اهتماماً بالغاً بتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة، كما أنها تأمل بأن يكون التواصل مستمر مع نظرائها في بنين من غرف التجارة والصناعة، وأن يتم تزويدها بالقوانين الاستثمارية في بنين حتى يتم تعميمها على أعضاء الغرفة، وقد أكد في حديثه على استعداد الغرفة في تسخير كافة إمكاناتها بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.

وبدوره أعرب أكاكبو عن سعادته بزيارة الغرفة وتوقيع هذه الاتفاقية مؤكداً أن غرفة بنين تسعى جاهدة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة والحث على استغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة في بلاده. وقد أشار إلى أن بنين تتمتع بنظام ديمقراطي مستقر وتعتبر بوابة تجارية لأسواق مهمة في الدول المجاورة لها، حيث بيّن أن قانون الاستثمار في بنين يقدم العديد من المزايا والحوافز والإعفاءات الضريبية والحماية للمستثمر الأجنبي وحرية تحويل رؤوس الأموال، كما أن بنين تتمتع بإمكانيات تجارية ضخمة حيث تعتبر المنتج الأول في أفريقيا والرابع عالمياً للقطن، بالإضافة إلى توفر الذرة والبقول والكازو والأناناس، وتعمل بنين حالياً على مشاريع في مجال الدواجن وتطمح بأن تكون الأولى في إنتاج الدجاج، وقد اختتم حديثه بدعوة الغرفة وأصحاب الأعمال الكويتيين لزيارة بنين والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

كما عبر سفير بنين لدى الكويت عن تقديره لهذه الخطوة المهمة في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكداً على أن السفارة لن تألو جهداً في توفير الدعم اللازم لأصحاب الأعمال الذين يرغبون بالعمل مع نظرائهم في بنين، بالإضافة إلى بذل المساعي لتذليل المعوقات أمام المستثمرين وزيادة حركة التبادل التجاري وزيارات الوفود التجارية، مشيداً بالتعاون المميز مع غرفة تجارة وصناعة الكويت والسفارة لإقامة مختلف الفعاليات التي تعزز من العلاقة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

وقبل نهاية اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة تجارة وصناعة بنين، بعد ذلك أعرب الضيوف عن خالص شكرهم وتقديرهم للغرفة على حسن الاستقبال متمنين أن يستمر هذا التعاون بما يخدم مصلحة الاقتصاد لكلا الطرفين.

