«الدراسات المصرفية» يدعم ويستثمر في الشباب الكويتي

مال وأعمال

ضمن إطار دعم معهد الدراسات المصرفية لحديثي التخرج من الكويتيين، شارك المعهد في معرض الفرص الوظيفية الذي أقامته الجامعة الأسترالية في الكويت، بهدف التواصل مع الخريجين الكويتيين الجدد وإطلاعهم على الخدمات التي يُقدمها المعهد، والمساهمة في توفير فرص وظيفية لهم، وذلك من خلال الانضمام لبرنامج «تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي» الذي يقدمه المعهد منذ عام 2009/2010 تحت رعاية بنك الكويت المركزي ضمن مبادرة «كفاءة»، وبالتعاون مع البنوك الكويتية، وهو برنامج يستهدف شريحة الكويتيين خريجي الجامعات لإلحاقهم وتدريبهم في البنوك الكويتية.

ويهدف البرنامج إلى دعم البنوك الكويتية في التوظيف السنوي للخريجين الكويتيين المتميزين، وبالتالي تمكين البنوك من الحفاظ على ريادتها في سوق العمل التنافسي، وكذلك تزويد هؤلاء المتدربين بالكفاءات الأساسية اللازمة ليصبحوا أعضاء فاعلين وواعدين في هذه البنوك.

حرص معهد الدراسات المصرفية على تلبية دعوة الجامعة الأسترالية، وشارك في هذا المعرض المهم للتواصل مع الخريجين الجدد، ومشاركتهم خبراته وما يُمكنه تقديمه لهم ولجميع الخريجين الكويتيين من خدمات.

وقد أكد المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية المهندسة رنا عبدالله النيباري أهمية دعم الشباب الكويتي والاستثمار فيه، والعمل على التطوير من قدراته، والسعي إلى توجيهه، وذلك لمساعدته على تحقيق طموحاته لبناء مستقبله، والحرص على تنمية الأجيال الناشئة باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم والتطور لوطننا الحبيب الكويت.

