«برقان» يرعى منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع «EGOV9»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن رعايته لمنتدى الحكومة الإلكترونية التاسع (EGOV9)، وذلك بالشراكة مع الجهة المنظمة شركة نوف اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وبمشاركة الجهات الحكومية كافة، والعديد من شركات القطاع الخاص والمؤسسات المعنية بتطوير مشروع الحكومة الإلكترونية طفي الكويت.

يفتتح المنتدى فعالياته تحت شعار «الحكومة الإلكترونية ركيزة النهضة الشاملة للتنمية»، في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022. وقد صرح رئيس الخدمات المصرفية للشركات - نائب المدير العام في بنك برقان، محمد منصور الميل، بخصوص هذه الرعاية قائلاً: «نهدف من خلال هذه الرعاية إلى تمكين جهود الدولة للارتقاء بمشروع الحكومة الإلكترونية الذي يعتبر عصباً أساسياً في الكثير من مسارات التطوير الوطنية، لا سيّما قطاع الشركات، حيث تتيح الحكومة الإلكترونية تسهيلات في غاية الأهمية للقياديين والاقتصاديين وأصحاب الشركات، من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو المؤسسات الكبرى، والتي تمكنهم من فتح آفاق جديدة لأعمالهم التجارية، وتوفر عليهم الكثير من الجهد والوقت، الأمر الذي يدفعهم بشكل أكبر للمساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد الكويتي».

من جهته علق طاهر عبدالعال – مدير المؤتمرات والمعارض في شركة نوف اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بأن الشركة حرصت خلال تجهيزها للمعرض على توفير حيز كبير للفعاليات التي ستتيح فرصة مناقشة المقترحات وتبادل الآراء حول مستقبل التنمية وطرق تعزيز مسار الرقمنة وتطوير مشروع الحكومة الإلكترونية.

