«بوبيان» اختتم رعايته البلاتينية للمعرض الوظيفي بـ «الأسترالية»

مال وأعمال

رعى بنك بوبيان المعرض الوظيفي الذي نظمته مؤخراً الجامعة الاسترالية بالكويت ضمن خططه للتواصل مع طلّاب الكلّية وحديثي التخرّج من مختلف التخصّصات بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة.

وقال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في البنك خالد الرحماني «نسعى من خلال مشاركتنا في مثل هذه المعارض الوظيفية التواصل مع شريحة الشباب الذين اثبتوا تمتعهم بقدرات إبدعية وأفكار مبتكرة جديدة تُساعد على التطور والنمو ببيئة العمل بشكل متسارع وصولاً إلى التنافسية مع كبرى المؤسسات على المستوى المحلي والإقليمي.

وأضاف الرحماني «تكتسب هذه الفعاليات أهميتها نظراً لما تتمتع به من دور مُؤثر وفعال في توجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص وتمكينهم من المساهمة الفاعلة فى عملية البناء والتطوير بما يتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم لاسيما في القطاع المصرفي».

وأوضح الرحماني أن هذه المبادرات الوظيفية تُشكل جزءاً من قيم بنك بوبيان واهتمامه الدائم بموظفيه و صقل مهارات المعينين حديثاً من خلال برنامج تدريبي مخصص ليكونوا بمثابة مصرفيين شاملين يتمتعون بالقدرات اللازمة ومؤهلون لدعم طموحات البنك في النمو الاستراتيجي الذي يدعمه، حيث يأتي هذا البرنامج من منطلق إيماننا في تطوير وتمكين جيل جديد من القادة المستقبليين.

من جانبه أكد مسؤول استقطاب المواهب بإدارة الموارد البشرية فواز العجيل على تواجد مجموعة من موظفي إدارة الموارد البشرية في البنك قاموا بعمل المقابلات والرد على جميع الاستفسارات المطروحة من قبل الطلاب المهتمين بالعمل في القطاع المصرفي.

وأضاف أن موظفي البنك قاموا أيضا بتقديم شرح مفصل عن بنك بوبيان وعرضاً حول عدد من الفرص الوظيفية لمختلف التخصصات والتعريف بخطط البنك ودوره والاهتمام الذي يوليه للموارد البشرية الوطنية حيث يعتبر من البنوك المميزة في استقطاب الكوادر المميزة والعمل على تطويرها ورفع مستوى خبراتها».

