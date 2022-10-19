فوز «الأهلي المتحد» بكأس اتحاد المصارف للكريكت

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن فوزفريقه للكريكت في نهائي مباريات اتحاد المصارف وبهذا الفوز، حافظ فريق الكريكيت في البنك الأهلي المتحد على سلسلة انتصاراته بالفوز بثلاثة نهائيات على التوالي .

وبهذه المناسبة، أفاد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي أن البنك الأهلي المتحد من أقدم البنوك الكويتية التي اهتمت بالرياضة وخاصة الكريكت، وقد سجل البنك نجاحاً رياضيا كبيرا على مر السنين سواء بالمشاركة في البطولات مع مختلف البنوك أو بالفوز بهذه البطولات.

وأوضحت الحميضي: أن رياضة الكريكيت تحظى بشعبية كبيرة بين موظفي البنك الأهلي المتحد، والذين يظهرون حماسا كبيرا لهذه اللعبة المحبوبة، الأمر الذي انعكس بوضوح على الروح التنافسية العالية التي أبداها فريق البنك للكريكت في هذه البطولة.

وأضافت الحميضي: إن البنك الأهلي المتحد يحرص كل الحرص على تشجيع الرياضة سواء كرة قدم أو كريكت أو بولينغ أو غيرها من الأنشطة الرياضية، ويهتم بمساندة الرياضيين ودعمهم لتنمية مهاراتهم حتى يستطيعوا رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، لإيمانه بأهمية الرياضة ودورها في صقل مهارات الشباب البدنية والنفسية والعقلية، موضحة أن البنك يضم فرقا رياضية متميزة من الشباب المتميزين والمتحمسين لحصد البطولات.

وأضافت: نتقدم بالتهاني القلبية الحارة للفائزين وأتوجه بخالص الشكر لجميع المشاركين في هذه البطولة وكذلك المنظمين الذين عملوا على تنظيمها بنجاح وإخراجها في هذه الصورة المشرفة.

و تقدم راجا سودهير كابتن فريق الكريكت بالبنك الأهلي المتحد بالشكر الجزيل لإدارة البنك على الدعم والتشجيع الذي يقدمونه لفريق البنك للكريكت لمساعدتهم على تحقيق النجاح، كما أشاد بدور رابطة الكويت للكريكت لما تقدمه من دعم لتنظيم جميع بطولات الكريكت.

