أبرز مؤشرات الأداء والنتائج المالية

مال وأعمال

? صافي الإيرادات التشغيلية يصل إلى 753.5 مليون دينار ( 2.4 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام 2022 بارتفاع نسبته 10.6% عن نفس الفترة من العام 2021.

? إجمالي الموجودات نمت بنسبة 6.8%على أساس سنوي بنهاية سبتمبر 2022 لتبلغ 34.7 مليار دينار (111.7 مليار دولار).

? القروض والتسليفات الإجمالية تسجل نمواً بنسبة 8.7% على أساس سنوي لتصل إلى 20.6 مليار دينار (66.3 مليار دولار).

? ودائع العملاء تصل إلى 19.3 مليار دينار (62.0 مليار دولار) بنمو نسبته 11.0% على أساس سنوي.

? معايير جودة الأصول تحافظ على مستويات جيدة حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.24%، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 308%.

? احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 16.3%، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

