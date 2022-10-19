«المركز»: 55.9 مليار دولار اكتتابات الخليج

مال وأعمال

كشفت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت 90 طرحاً أولياً للأسهم خلال الفترة من بداية عام 2016 وحتى أغسطس 2022، بقيمة إجمالية بلغت 55.9 مليار دولار.

وفي التقرير الذي أصدره مؤخراً حول عمليات الاكتتاب العام الأولية في منطقة الخليج، أبرز «المركز» أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال العام الحالي 2022 أكبر عدد من الاكتتابات الأولية للأسهم خلال السنوات السبع الماضية؛ والتي بلغت 27 عملية طرح أولي بلغت قيمتها الإجمالية 14.5 مليار دولار. فيما شهد العام 2019 أعلى قيمة لعمليات الاكتتاب الأولية بإجمالي 27.3 مليار دولار، حيث شكل الاكتتاب الأولي لشركة أرامكو في السعودية 94% من القيمة الاجمالية.

القيمة الإجمالية حسب البلد

أشار تقرير «المركز» أنه في الفترة من عام 2016 إلى 31 أغسطس 2022، شهد سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية أكبر عدد من عمليات الطرح الأولي وأعلى عوائد إجمالية بين أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ إجمالي العائدات لتلك الاكتتابات 38.9 مليار دولار من خلال 60 طرحا أوليا؛ تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية بلغت 14.5 مليار دولار من خلال 11 طرحا أولياً. ولقد استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على 46% من إجمالي عمليات الاكتتاب الأولية لإماراتية بإجمالي 6.7 مليارات دولار، في حين استحوذ سوق دبي المالي على 54% بإجمالي 7.9 مليارات دولار. وخلال الفترة نفسها، شهدت بورصة الكويت 5 عمليات طرح أولي بلغت قيمتها الإجمالية 803 ملايين دولار.

التوزيع وفق القطاعات

وحسبما أشار التقرير، شكل قطاع الطاقة في السنوات السبع الماضية 49% من إجمالي عمليات اكتتاب الطرح الأولي للأسهم الخليجية، حيث حيث بلغ الإجمالي 27.7 مليار دولار. ومما يجدر ذكره أن الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو السعودية في عام 2019 شكل حوالي 92% من عمليات الطرح الأولية للأسهم في قطاع الطاقة لأسواق مجلس التعاون الخليجي. وتلى ذلك كل من قطاع المرافق وقطاع المواد اللذان شكلا 14 في المئة و6 في المئة على التوالي من إجمالي عمليات الاكتتاب الأولية للأسهم الخليجية، بقيمة إجمالية 7.6 مليارات دولار و3.5 مليارات دولار لكل منهما على التوالي.

كان الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو السعودية في سوق التداول هو أكبر طرح للأسهم من حيث القيمة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بعد طرح نسبة 2% من أسهمها، كما أنه = أكبر اكتتاب عام أولي في العالم (بقيمة إجمالية وصلت قرابة 25 مليار دولار ). وجاءت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (ديوا) وشركة بروج بي إل سي في المركزين الثاني والثالث على التوالي بعد طرحهما العام للأسهم في عام 2022، حيث طرحت شركة هيئة كهرباء ومياه دبي 9 مليارات سهم في سوق دبي المالي بسعر 2.48 درهم (بقيمة إجمالية 6.1 مليارات دولار تقريبا)، فيما عرضت شركة بروج 3 مليارات سهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بسعر 2.45 درهم (بقيمة إجمالية وصلت إلى قرابة ملياري دولار). وخلال العام 2022، بلغ إجمالي الاكتتابات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي 14.5 مليار دولار من خلال 27 اكتتابا أوليا، وشهد شهر فبراير أعلى نشاط بلغ 7 عمليات اكتتاب أولي بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.1 مليار دولار، في حين شهد شهر أبريل أكبر اكتتاب أولي من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة اكتتاب شركة هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 6.1 مليارات دولار.

إجمالي قيمة

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2022 أعلى قيمة إجمالية للاكتتابات الأولية بلغت 9.7 مليارات دولار من خلال 5 عمليات اكتتاب أولي. واستحوذ سوق دبي المالي على 67 في المئة من إجمالي عمليات الاكتتاب الأولية للأسهم الإماراتية لهذا العام، بإجمالي 6.5 مليارات دولار، في حين استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على 33 في المئة بإجمالي 3.2 مليارات دولار. وشهدت المملكة العربية السعودية أكبر عدد من عمليات الاكتتاب مقارنة بنظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي؛ مع 20 اكتتاباً أوليا بإجمالي 4.5 مليارات دولار. وشهدت بورصة الكويت عملية اكتتاب أولي واحدة، وذلك مع طرح شركة أبناء علي الغانم للسيارات أسهمها للاكتتاب العام بقيمة اجمالية بلغت 323 مليون دولار؛ حيث طرحت الشركة 45 في المئة من أسهمهما في يونيو 2022 للاكتتاب العام من خلال طرح 124,875,000 سهماً بسعر 793 فلساً.

التوزيع وفق القطاعات

وحسبما ورد في التقرير، فقد شكل قطاع المرافق 42 في المئة من إجمالي عمليات الاكتتاب للأسهم الخليجية لهذا العام، حيث جمع القطاع 6.1 مليارات دولار من العائدات بعد اكتتاب شركة هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، تلاه قطاعا المواد والمواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية اللذان جمعا 2.5 مليار دولار بنسبة 17 في المئة، و2 مليار دولار بنسبة 14 في المئة على التوالي.

أبرز عمليات الطرح الأولي

وتناول التقرير أبرز عمليات الطرح الأولي للأسهم في الأسواق الخليجية خلال العام وحتى 31 أغسطس، ومن ضمنها اكتتاب شركة هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في سوق دبي المالي والذي حقق أكبر نسبة من العائدات؛ حيث بلغ 6.1 مليار دولار في أبريل 2022 بعد بيع 18 في المئة من أسهمها، مما يجعلها أكبر عملية اكتتاب أولي في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام من حيث القيمة حيث شكلت 42 في المئة من القيمة الاجمالية لهذا العام، كما أنها أكبر اكتتاب أولي في المنطقة منذ اكتتاب شركة أرامكو السعودية في 2019، 2022،. وجاء الطرح الأولي لشركة بروج في المرتبة الثانية بعد نجاحها في الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو 2022، حيث قامت الشركة بطرح 10 في المئة من إجمالي رأس مالها المُصدر، بقيمة إجمالية 2.0 مليار دولار، وهو ما يشكل 14 في المئة من إجمالي عمليات الاكتتاب للأسهم الخليجية منذ بداية العام، ومما يجعلها أكبر عملية اكتتاب أولي في أبوظبي على الإطلاق.

