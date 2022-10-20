أي جدول أعمال لمؤتمر القمة العربي القادم؟

آراء

سيجتمع في الشهر القادم رؤساء الأقطار العربية في مؤتمر قمة جديد في الجزائر، فهل سيعكس واضعو جدول الأعمال نبض الشارع العربي، ومتطلبات المشهد العربي الجماعي الحالي، وتعقيدات العصر الذي نعيش، لتناقش القضايا المحورية الجوهرية، وليس القضايا الهامشية المظهرية العابرة؟ بل هل سيعي القادة المجتمعون ثقل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ويأخذون المواقف والقرارات الحكيمة الشجاعة المستقلة عن كل تدخل خارجي، والتي تحتم أخذها ظروف الوطن العربي كله، ولا تستثني أحداً؟

هناك أربعة عناوين رئيسية نحتاج لمناقشتها بعمق ومسؤولية واتخاذ قرارات قومية ملتزمة لمواجهتها.

أولاً، هناك الاستباحة المخجلة الخطرة من قبل بعض الدول والكيانات الإقليمية غير العربية لثروات الوطن العربي ولاستقلاله الوطني والقومي ولأمنه الداخلي ولكل مكونات ثقافة شعوبه. وتأخذ تلك الاستباحة أشكالاً لا تحصى من الابتزازات الاقتصادية والمالية، ومن إذكاء الصراعات الطائفية، ومن مساعدات مبطنة مالية ولوجستية للجماعات الإرهابية المجنونة، ومن تأجيج لحملات إعلامية مركزة واستعمالات خبيثة لوسائل التواصل موجهة للداخل ليس بقصد حل مشاكله وإنما بقصد تمزيقه وإدخاله في دوامة خلافات ومماحكات لا تنتهي.

سنحتاج إلى اعطاء أولوية قصوى لمواجهة الاستباحات الأميركية والإقليمية والصهيونية التابعة لها، وأولوية قومية لمساندة معنوية ومالية ولوجستية لأي قطر أو نظام أو شعب عربي يقف في وجه تلك الاستباحات.

ثانياً، هناك صور الضعف الشديد والعلل الكثيرة التي حلت بالنظام الإقليمي العربي القومي، وفي مقدمتها التكالب الخبيث لإضعاف الجامعة العربية وتمزيق التكتلات الوحدوية الجزئية من مثل مجلس التعاون الخليجي أو الاتحاد العربي المغاربي. لا بد هنا من إصلاحات للبعض، ومحاولات جادة لمنع الانقسامات العبثية بين البعض الآخر، ودعم حقيقي لكل خطوة وحدوية، جزئية أو شاملة، رسمية أو مدنية. ومن أجل القيام بذلك يحتاج المؤتمرون لأفكار علماء السياسة والاجتماع والاقتصاد ولبحوث مراكز متخصصة ليقدموا مقترحات علمية موضوعية عقلانية محددة.

لقد نجحت قوى الاستعمار وبعض قوى الداخل في تمزيق أفكار ومؤسسات العمل القومي الواحد وحفر ثغرات في جميعها، مما يستدعي عملاً جماعياً لإبطال تلك النجاحات التي تريد إبقاء هذه الأمة ضعيفة وخارج التاريخ والعصر.

ثالثاً، هناك المطالب الإنسانية الديموقراطية والمعيشية العادلة التي طرحتها الملايين من أفراد الشعوب العربية إبان الحراكات الجماهيرية الأخيرة. ستكون كارثة لو تعامل القادة مع تلك الشعارات كظاهرة مؤقتة عابرة. إن مطالب من مثل الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية لا يمكن أن تكون عابرة ويحتاج المجتمعون أن يتباحثوا بشأن التعامل معها بعقلانية وروح إنسانية مسؤولة وبتعاون وتكاتف حتى لا تنفجر في وجه الجميع في المستقبل وحتى لا يستعملها، من لا يريدون الخير لهذه الأمة، كنشاطات مبعثرة تائهة تمنع انتقال المجتمعات العربية بصورة سلمية إلى ديموقراطية سياسية واقتصادية عادلة.

رابعاً، هناك تراجع كبير في قيم وأخلاقيات وعلاقات البشر بسبب تراجعات كبرى في حضارة الغرب المهيمنة على العالم. هذا موضوع له انعكاساته وتأثيراته الكبيرة على الأمة العربية أيضاً. ولأهميته وتعقيداته سنحتاج لمقال خاص به في الأيام القليلة القادمة.

تحت كل بند من البنود الأربعة هناك العشرات من التفاصيل والأمثلة. من هنا حاجة المجتمعين للاستعانة بآراء وعلم الخبراء والأخصائيين وأصحاب الحكمة لمواجهة تلك التفاصيل.

