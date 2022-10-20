«مخامط».. جان يا نواب!

آراء

نهنئ السيد أحمد السعدون على تزكيته رئيسا لمجلس الأمة 2022 كما نبارك للسيد محمد المطير فوزه بمنصب نائب الرئيس وللاخوة الفائزين بمناصب مكتب المجلس، كما نهنئ الاخوة النواب الفائزين بعضويه لجان المجلس.

ولكن ماشدني بجلسة الافتتاح هو كثرة اللجان المؤقتة التي تقدم بها أعضاء المجلس وبعض هذه اللجان يتداخل بصلاحيات بعض اللجان الدائمة، فعلى سبيل المثال لجنة النفط وبعض اللجان تتداخل في عمل اللجن المالية كما يمكن أن تأخذ بعض اللجان المؤقتة من صلاحية هذه اللجنة، لذلك فوجود مثل هذه اللجان قد يلغي اساسا وجود اللجنة الدائمة.

لا أعلم لماذا كل هذه اللجان المؤقتة؟ خاصة أن بعضها غير محددة المعالم، ولايعلم لماذا المطالبة بتشكيلها؟ رغم أن ذلك سيكون من عمر المجلس ووقته والاخذ من صلاحيات اللجان الدائمة.

لانشك في نوايا اي نائب تقدم بتشكيل لجنة مؤقتة فالجميع يريد ان يشرِّع ويراقب من اجل الكويت واهلها والحفاظ على المال العام، ولكن كان عليهم الاتفاق على تشكيل هذه اللجان كما اجتمعوا واتفقوا على مناصب مكتب المجلس واللجان الدائمة حتى لايختلفوا فيما بينهم من أول جلسة وهذا ماشاهدناه بتشكيل اللجان من شد وجذب بين بعض النواب.

كما أنني أرى أن تشكيل أي لجنة تحقيق تشكل بمجلس الامة حول أي تجاوزات سواء مالية او ادارية يفضل أن يكون من قبل اللجنة المختصة، فتقوم بوضع جدول زمني محدد لعمل لجنة التحقيق مع التوضيح بصورة دقيقة للخلل او التجاوز الذي من اجله شكلت هذه اللجنة.

نتمنى أن يكون التعاون بين النواب فيما بينهم عنوان المرحلة المقبلة وأن يتم التنسيق فيما بينهم من اجل الوصول الى مايتمناه المواطن طوال هذه المرحلة الميمونة إن شاء الله.

بالختام ادعو الله ان يحفظ الكويت واميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه.

