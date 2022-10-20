الجامعات الخاصة.. دور ومكانة

آراء

لم يكن أمامي بدٌّ من ان أعيد الكتابة عن الجامعات الخاصة، أن أفتح قلبي بشأنها وأنا أخاطب الرأي العام بعقل ملؤه القناعة بأن الاستثمار في التعليم العالي ثروة وأصل ومردود، أما السبب فهو ذلك الاختيار الذي تشرفت به وهذه الكوكبة من التكليفات المعتبرة التي حصلت عليها من الجامعات ومؤسسات التعليم العربية الخاصة باعتلائي رأس المكتب التنفيذي لهذه المؤسسات، في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان.

لقد فاجأني الأصدقاء والزملاء بهذا التشريف، وهذا التكليف وكنت عائداً لتوي من رحلة علاج بتركيا تكللت والحمد لله بالنجاح، رغم ذلك شعرت بأن في امتنا من يفكرون ويخططون ويعملون خارج الصندوق، وأن هناك من يشجع رغم المحاذير الاستثمار في التعليم العالي، ورسملة مؤسساته على أساس من الفكر التعاوني الخاص، ومن منطلق الإيمان بأن المردود الذي يتحقق من هذا التعليم هو الأبقى والأهم، هو المقام الذي لا يشترى لكنه يحقق وجود والتفاف المجتمع حول الفكرة والكيان، هو ذلك الصعود غير القابل للتسقيط عندما تشتد المحن ويتوه من بين أقدامنا الطريق.

هو التعليم العالي بمختلف شرائحه وفصائله وهو الخدمة غير قابلة للتقاعد، أو التماهي أو النزول عن العرش.

من هنا كان لزاماً عليِّ القبول بالمهمة الصعبة، وأقول صعبة من حيث أنها تأتي في مرحلة يعاني العالم أجمع فيها من ركود اقتصادي لم يسبق له مثيل، ومعدلات تضخم فاقت كل الحدود والتوقعات، لأنه يجيء والعالم يقف وكأن على رأسه الطير، يا ترى، يا هل ترى؟ ماذا يمكن أن نحصد من الاستثمار؟ ما الذي يمكن أن يحدث اذا ما امتدت آثار الحرب الروسية الأوكرانية لتتجاوز مسألة عقوبات غربية على روسيا، أو عقوبات روسية مضادة على الغرب، أو إلى حرب أشد بأساً وضراوة من التي تدخل تحت نطاق ما نسميه بالحروب التقليدية، إلى الحروب البيولوجية أو الالكترونية أو لا قدر الله الحرب النووية الشاملة.

العالم يقف وعيونه وسط رأسه، وكأننا نعيش مبكراً يوم الحشر العظيم، حيث لا يفكر الأب إلا في نفسه والابن إلا في أحواله، والغريب الا فيما يمكن أن يبعده عن قريب آخر قد يأتي إليه بالسيئات وليس بالحسنات؟

هذه حالة مستعصية تواجه فيها الجامعات العربية الخاصة هيمنة فائقة من الجامعات الحكومية، حقوق تاريخية مكتسبة أعلم أنها حقوق طالعة من رحم القناعات بأن التعليم العالي لابد أن يحلق بجناحين أحدهما حكومي والآخر خاص، رغم ذلك مازالت القناعة التي هي كنز لا يفنى يتحرك في عكس اتجاه ما يجب أن يكون، في التقيض تماماً لما نسعى إليه بأن تكون لدينا جامعات خاصة عالية الجودة، شامخة التعاطي مع العلوم الحديثة والكنولوجيا الفائقة.

المكتب التنفيذي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة العربية عليه مسؤوليات كبيرة في هذا الوقت بالذات وأكثر من أي وقت مضى، أهمها أن يضع بروتوكول تعاون بين هذه الجامعات وبعضها البعض، أن يشكل ما يمكن أن نطلق عليه بقوة ضغط مؤسسية عربية تأخذ بيد كل ما هو خاص وينتمي للحركة التعليمية العربية وأن تدخل الجامعات العربية الخاصة معترك التصنيف الأممي من بابها الواسع وبمحض ارادتها بدلاً من أن يفرض عليها ذلك الاختيار، وهذا التوجه المحمود، أن يكون لديها اعتراف واعتماد اكاديمي دولي بحثي لما قد يحاك حولها من خطط، وما يطلق عليها من إشاعات بأنها دون المستوى وأنها خرجت إلى الوجود بهدف الربح ولا شيء سواه.

المرحلة صعبة أمام المكتب التنفيذي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة العربية لأن المناخ غير موات والفكر الشمولي مازال مسيطراً على صانع القرار العربي، وأن القيمة التعليمية والقدرات المرعبة، والدعم المعنوي المتوقع لن نجده بين أيدينا والحال أصبح غير الحال، والدنيا غير الدنيا، والمصاعب أكبر ميراثاً من التسهيلات والتحديات والقناعات باتت واضحة بأنها في أمتنا تتجه نحو الشمول في كل شيء، المال والأحوال، والاستثمار، والخدمة الصحية والتعليمية وغيرها ممن نسعى نحوه حتى يساهم القطاع الخاص بكفاءة أكثر وجدارة أكبر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحتى نقول لقد أصبح لدينا هارفارد عربية مثلما توجد هناك هارفارد أميركية، وأن يصبح لدينا معهد أم. أي.تي في كل قطر عربي بدلاً من تربعه على عرش التعليم والتعلم في علوم وفنون الادارة من عقر داره غرب المحيط الأطلسي البعيد.

كلنا ننتظر أن يصبح لدينا جامعات خاصة يشار إليها بالبنان، لكن لماذا ننتظر، ولماذا لا نعمل على تحقيق هذا الحلم، وتلك الفكرة وأن يصبح لدينا جامعات جديرة في الجودة والتصنيف والاعتمادية والاعتراف الأممي، والتواجد الإقليمي والدولي، والتبادل الطلابي والأكاديمي العابر للحدود.

اعتقد أن تلك ليست أحلاماً، أو أنها نغمة تضاف إلى نغماتنا التي نغنى من خلالها على ليلانا بقدر ما هي أمل نسعى إلى تحقيقه، ودور لابد لنا أن نلعبه.

