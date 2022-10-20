الخطاب السامي وخارطة الطريق!

آراء

تفضل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بافتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، وكان الخطاب السامي لسموه غير اعتيادي، حيث رسم خارطة الطريق لإصلاح الخلل الموجود في الحياة السياسية، جاء الخطاب السامي برسائل عديدة، تتطلب هذه الرسائل الاستجابة من قبل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

أشار الخطاب السامي إلى ضرورة تعاون السلطتين في تنفيذ وثيقة العهد الجديد لما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة، وضرورة مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية شعبا وأسرة حكم كل في موقعه ومركزه، وأشار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى أن إرادة الشعب هي التي أوصلت النواب دون تدخل، وقد قامت السلطة التنفيذية بناء على الرغبة السامية بتطهير العملية الانتخابية مما لحق بها من شوائب وانحرافات ونقل أصوات شوهت الممارسة الديموقراطية لتتم الانتخابات بثوبها الجديد، وشدد سموه على أعضاء السلطة التشريعية بضرورة ترتيب أولوياتهم، بحيث ألا تكون ملفات المخالفين والخارجين على القانون هي أهم أولوياتكم على حساب خطط التنمية للدولة فهذه الملفات مع الأسف تنطلق من قصر النظر وتحقق مصالح فئوية وطائفية، وجاء أيضا توجيه من قبل المقام السامي أن المسؤولية الآن تقع على عاتق أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في بناء مستقبل وطننا العزيز.

والدور الآن يقع على عاتق السلطتين التنفيذية والتشريعية، بحيث أن تكون أولوياتهم تنفيذ ماجاء من توجيهات المقام السامي، وعلى السلطة التنفيذية التقدم بخطة عمل موضحة الأهداف ومحددة المواقيت، كما أن دور السلطة التشريعية هو مراقبة هذه الخطة وتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذها.

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الفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير.

علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

