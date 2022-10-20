السيسي افتتح مصنع «الرمال السوداء».. كنز اقتصادي كبير

عربيات ودوليات

«تعظيم القيمة المضافة لخامات المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتحويلها إلى منتجات جاهزة للعمليات الصناعية المختلفة بدلا من تسويقها كمواد خام ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني»، هدف وضعته القيادة السياسية في مصر، في إطار بحثها عن تحقيق استفادة قصوى من احتياطي «الرمال السوداء» الذي تمتلكه مصر.

وفي هذا الإطار، اتخذت القيادة المصرية خطوات جادة ناحية تحقيق هذا الهدف، أبرزها إنشاء مجمع الفصل والتركيز لمشروع الرمال السوداء في منطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ (دلتا مصر)، الذي افتتحه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس.

وقال السيسي خلال حفل الافتتاح: «إن دراسات جدوى مشروع «الشركة المصرية للرمال السوداء استغرقت 3 سنوات».

وأضاف: «الحكاية دي بدأت امتى؟ بداية اكتشاف الموضوع في مصر من 80 سنة، ولما اتكلمنا في الموضوع ده من 5 سنين محدش شجعنا، لأن دراسات الجدوى خدت 3 سنين، طب اشرح للناس عشان الناس يمكن تكون أول مرة تسمع إن فيه في مصر رمال سوداء».

ودعا الرئيس المصري الرئيس القطاع الخاص للمشاركة بمشروعات الرمال السوداء التي وصفها خبراء بأنها «كنز اقتصادي كبير».

من جهته، قال اللواء أركان حرب وليد حسين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن «مشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء أحد المشروعات الصناعية الجديدة والتى أعيد اكتشافها مرة أخرى بإرادة سياسية ورؤية وطنية ثاقبة نحو استشراف المستقبل».

وأضاف أن «المشروع يعد قيمة مضافة فى مجال الصناعات فى ظل التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع»، كاشفا عن أن مصر تمتلك أحد أكبر الاحتياطيات من الرمال السوداء على مستوى العالم، ومتوقع أن يستخرج منه 76 مليون طن معادن اقتصادية وفقا لدراسات الجدوى لهيئة المواد النووية، وتكفى للتشغيل 200 عام بالإضافة إلى الاستكشافات الجديدة الواعدة فضلا عن العائد الاقتصادى الهائل والمردود الاستراتيجية لسد الفجوة بين متطلبات السوق المحلى والاستيراد وتصدير الفائض للسوق الأوروبى والآسيوي.

بدوره، قال الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، إن «الرمال السوداء تذخر بالعناصر الأرضية النادرة، وتمثل هذه العناصر عصب الصناعات التكنولوجية والإلكترونية المتقدمة، بالإضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي»، كاشفا عن أن عوائد مشروعات القيمة المضافة تصل إلى 6 مليارات دولار بمشروع البرلس فقط.

في السياق، أكد النائب محمد عبد الرحمن راضى عضو مجلس النواب أن مجمع مصانع الرمال السوداء، سيكون له العديد من النتائج على القطاع الصناعي، وخطوة نحو تحقيق 100 مليار دولار صادرات التي تنتظرها الدولة من الصناعة الوطنية، واضاف: «مصر بها كنز كبير لا يقدر بمال ويعد إحدى الثروات المعدنية الواعدة، ألا وهو الكنز الأسود أو الرمال السوداء؛ كنز قديم تبوح به السواحل المصرية المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط في المناطق الواقعة بين رشيد إلى العريش بطول 400 كيلومتر، والتي تنتشر في 11 موقعًا بتركيزات اقتصادية مرتفعة واليوم القيادة السياسية منحت هذا المشروع قٌبلة الحياة».

ومن أهم المعادن المستخلصة من الرمال السوداء تتمثل فى الإلمنيت والزيركون والجارنت والروتايل والمونازيت والماجنتايت، وأنه من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع «الإلمنيت» نحو 298 ألف طن في العام، ولمصنع «الزيركون» نحو 25 ألف طن في العام ولمصنع «الجارنت» نحو 12 ألف طن في العام، ولمصنع «الروتايل» نحو 11 ألف طن في العام ولمصنع «المونازيت» نحو 145 طنا في العام.

