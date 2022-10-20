التغير المناخي يهدّد مليار طفل في العالم!

عربيات ودوليات

لاهاي- بيروت- الوكالات: حذّرت منظمة «كيدز رايتس» (حقوق الأطفال) غير الحكومية أمس من أنّ تداعيات التغيّر المناخي تهدّد مليار طفل حول العالم، معربة عن أسفها لأنّ مستويات معيشة القاصرين في سائر أنحاء العالم لم تتحسّن خلال العقد الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرّها في هولندا في دراسة سنوية إنّ جائحة «كوفيد-19» كان لها أيضاً تأثير كبير على الأطفال، إذ إنّهم حُرموا أحياناً من الطعام أو الدواء بسبب الاضطرابات في القطاع الصحّي، ممّا أدى إلى وفاة حوالي 286 ألف طفل دون سنّ الخامسة.

وأوردت المنظّمة هذه المعلومات في دراسة تُصدرها سنوياً تحت اسم «مؤشّر حقوق الأطفال» وتصنّف فيها 185 دولة وفقاً لمدى امتثال كلّ منها للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بناءً على بيانات الأمم المتّحدة. وفي مؤشّر 2022 احتلّت آيسلندا والسويد وفنلندا وهولندا المراكز الأولى، في حين تذّيلت الترتيب كلّ من جمهورية أفريقيا الوسطى وسيراليون وأفغانستان وتشاد.

وقال مؤسّس المنظمة ورئيسها مارك دولارت في بيان إنّ مؤشّر 2022 «مقلق لأجيالنا الحالية والمستقبلية من الأطفال».

وأوضح أنّ «مناخاً يتغيّر بسرعة يهدّد الآن مستقبلهم وحقوقهم الأساسية». وأعرب دولارت عن أسفه لأنه «لم يُحرز تقدّم كبير في مستويات معيشة الأطفال خلال العقد الماضي، وبالإضافة إلى ذلك، تأثّرت سبل عيشهم بشدّة من جرّاء الجائحة». وبحسب مؤشّر حقوق الأطفال للعام 2022 فقد ارتفع، لأول مرة منذ عقدين، عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليوناً، أي ما يمثّل زيادة قدرها 8.4 ملايين طفل خلال السنوات الأربع الماضية. وأعدّت المنظّمة هذا المؤشر بالتعاون مع جامعة إيراسموس في روتردام.

في تطور آخر، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أمس عن انتشار واسع لوباء الكوليرا يتركز في معظمه بين أوساط اللاجئين السوريين. وأوضح الوزير، فراس أبيض، خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة «بدأنا نلحظ زيادة في الحالات عند المواطنين اللبنانيين» وأضاف «كلّنا نعلم أنّ موضوع المياه وكيفيّة تأمين المياه النظيفة مهمّ بالنسبة لانتشار الكوليرا ويوجد جهود نقوم بها لذلك».

تابع: «أمنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كميّة من (وقود) المازوت المستعمل في محطات ضخ المياه في البقاع والشمال، لنتخلّص من أيّ مياه يمكن أن تكون ملوّثة». وشدد الوزير اللبناني على أن «هناك انقطاعَ كهرباء متكرّراً لمحطات ضخّ المياه، ممّا يؤدي إلى وصول كميّات غير كافية من المياه النظيفة إلى المناطق».

