«طالبان» تسعى لإقامة «علاقات سرية» مع إسرائيل

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن حركة طالبان الأفغانية تعيد النظر في موقفها من إسرائيل. ونقلت قناة «i24NEWS» الإسرائيلية عن مسؤول أفغاني سابق شارك في محادثات مع حكومة طالبان قوله «في المراحل الأولية، هم مهتمون بإقامة علاقات سرية مع إسرائيل، بهدف رؤية هل ستنجح هذه المفاوضات في السنوات القليلة المقبلة أم لا».

وزعم أن الهدف النهائي لدبلوماسية الظل هذه، هو إبرام اتفاق اعتراف وسلام ثنائي بين إسرائيل وأفغانستان.

لكن المسؤول الأفغاني السابق أشار إلى أن هذه السياسة لا تمثل موقفا رسميا لحكومة طالبان، بل هي رأي يتشاركه أعضاء معينون داخل الحركة ويتألف الفصيل الذي يدعم هذا التوجه السياسي من حوالي 200 شخص على مستويات مختلفة من الجماعة بما في ذلك مسؤولون كبار.وأوضح المصدر «من وجهة نظرهم، فإن تقوية ودعم نظام طالبان يتطلب بناء علاقات متينة مع القوى العظمى في المنطقة والتي تعد إسرائيل جزءا منها».

وتابع المصدر في حديث لـ «i24NEWS» أنه كان على اتصال مع ناشط إسرائيلي، وقال «إسرائيل قوية ومؤثرة في الشرق الأوسط وعلى المشهد الاقتصادي العالمي». وأشار إلى أن «بعض الدول الإسلامية أقامت علاقات مع إسرائيل لأنها من مصلحتها الوطنية، ولدينا أيضا مصالحنا الخاصة»، في إشارة إلى اتفاقيات إبراهام.

وسألت قناة «الجزيرة» القطرية الشهر الماضي د. محمد نعيم، المتحدث باسم المكتب السياسي لـ«إمارة أفغانستان الإسلامية» عما إذا كانت طالبان تستبعد إقامة علاقات مع إسرائيل، فأجاب «ما هي المشكلة التي قد نواجهها مع إسرائيل؟ الشيء التالي الذي سنسأل عنه هو ما إذا كنا على استعداد للتعامل مع المريخ».

