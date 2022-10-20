استعراضات قوة نووية بين روسيا و«الناتو»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: يجري حلف شمال الأطلسي «الناتو» مناورات جوية للردع النووي تحت اسم «ستيدفاست نون» أو (ظهيرة الصمود) في قاعدة كلاين بروجيل الجوية ببلجيكا.وتجرى هذه التدريبات سنويا ولكنها تتزامن هذا العام مع تحديثات مهمة في القواعد النووية في جميع أنحاء أوروبا، وسط مخاوف من استخدام روسيا السلاح النووي في حربها على أوكرانيا. وقال قائد حاملة الطائرات الأميركية «بوش» الأدميرال دينيس فيليز «لن أتوقع ما سيفعله الرئيس (فلاديمير) بوتين لكنني سأردد ما قاله قادة حلفنا وكذلك في الولايات المتحدة وهو أن «الناتو» في نهاية المطاف تحالف دفاعي وبالتالي سندافع عن كل شبر من أراضيه، وهذا أمر جوهري قاله رئيسنا وزير دفاعنا، ونحن نعني ذلك وسندافع عن دول الناتو».

الى ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرتين من قاذفاتها الإستراتيجية من طراز «تو-95 إم إس» المعروفة بلقب» الدب» قامتا برحلة استمرت أكثر من 12 ساعة فوق المحيط الهادي وبحري بيرنغ وأوخوتسك. وجاء تحليق الطائرتين اللتين تتمتعان بقدرات نووية في وقت توتر شديد بسبب الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن الطائرتين كانت ترافقهما طائرات من طراز ميغ 31، وأعيد تزويدهما بالوقود أثناء التحليق ووصفت الوزارة المهمة بأنها «رحلة ذات موعد محدد سلفا فوق مياه محايدة»، تماشيا مع قواعد المجال الجوي الدولي.ولم تحدد الوزارة المسار، لكن رحلة طيران فوق بحري أوخوتسك وبيرنغ من شأنها أن تمر بالقرب من اليابان والولايات المتحدة. وفي أول تعليق من واشنطن، قالت قيادة الأمن الجوي الأميركية الكندية «نوراد» إن سلاح الجوي اعترض، الاثنين، قاذفتين روسيتين من طراز تو-95 بالقرب من ساحل ألاسكا. ومن جانبها ذكرت القيادة الأميركية الشمالية أن الطائرتين الروسيتين «ظلتا في الأجواء الدولية ولم تدخلا المجال الجوي للولايات المتحدة أو كندا».

