كوريا الشمالية تطلق «مئات القذائف المدفعية» قبالة سواحل الجنوب

عربيات ودوليات

اعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مئات القذائف المدفعية قبالة سواحلها الشرقية والغربية.ويأتي ذلك في أعقاب وابل ما وصفته بيونغ يانغ بـ«الطلقات التحذيرية» ردا على التدريبات العسكرية الجارية في كوريا الجنوبية.

وتجري كوريا الشمالية تجارب على الأسلحة بوتيرة غير مسبوقة هذا العام، بإطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى ومئات من قذائف المدفعية بالقرب من الحدود المدججة بالسلاح بين الكوريتين الجمعة. واتهمت سول في بيان نشرته وسائل إعلام كوريا شمالية، بالبدء باستفزازات يمكن أن تؤدي إلى تضخم التوتر العسكري.

