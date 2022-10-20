معركة خيرسون.. روسيا تتعهد بالقتال «حتى الموت»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أعلنت السلطات الموالية لروسيا في خيرسون أن القوات الأوكرانية أصبحت على مشارف المدينة وباشرت إجلاء السكان منها، وذلك غداة اعتراف جنرال روسي بصعوبة الوضع في حين تحدثت موسكو عن إحباط محاولة أوكرانية لاستعادة السيطرة على محطة زاباروجيا النووية.

وقال كيريل ستريموسوف نائب القائم بأعمال حاكم خيرسون، إن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية باتت على مشارف المقاطعة، مضيفا أن السلطة المحلية تملك معلومات تفيد بهجوم وشيك للقوات الأوكرانية على المنطقة التي ضمتها روسيا إليها أخيراً مع كل من زاباروجيا (جنوب شرق)، ولوغانسك ودونيتسك بإقليم دونباس (شرق). وأكد ستريموسوف نقل السلطات المحلية في المقاطعة إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبرو الذي تقع مدينة خيرسون على ضفته الغربية كما أكد نحو 40% من سكان المدينة والمقاطعة غادروا المنطقة.

وبالتزامن أعلن حاكم خيرسون الموالي لروسيا فلاديمير سالدو أن أكثر من 5 آلاف مدني غادروا المقاطعة خلال اليومين الماضيين مشيرا إلى خطة لإجلاء ما يصل إلى 60 ألفا خلال الأيام الستة المقبلة. وقال سالدو إن الهدف من عمليات الإجلاء حماية السكان المدنيين كما برر القرار بإمكانية حدوث فيضان في المنطقة في ظل ماوصفها بالمخططات الأوكرانية لتدمير سد محطة كاخوفكا الكهرمائية مؤكدا أن القوات الروسية ستقاتل «حتى الموت» كي تظل المدينة في قبضتها. وكان قائد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين أكد صعوبة الوضع في خيرسون، ولم يستبعد اتخاذ ما وصفها بقرارات صعبة. وفي أول تصريح إعلامي بعد تعيينه في منصبه أشار سوروفيكين إلى أن الجيش الأوكراني يستعد لشن هجوم صاروخي على سد محطة كاخوفكا الكهرمائية مما يهدد بتدمير البنية التحتية ووقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين على حد تعبيره وقال الجنرال الروسي إن قوات بلاده لا تسعى لتحقيق تقدم سريع حفاظا منها على أرواح الجنود والمدنيين.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أعلن الجيش الأوكراني امس إسقاط 13 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع في ميكولايف (جنوب) كما تحدث عن إسقاط مروحية روسية قتالية من طراز«كيه إيه-25» في بيريسلاف بمقاطعة خيرسون وتؤكد أوكرانيا أن مسيرات إيرانية انتحارية استخدمت في الضربات الروسية المكثفة التي استهدفت خاصة منشآت الطاقة الحيوية في كييف ومناطق أخرى، ما أدى لانقطاعات واسعة للكهرباء.

