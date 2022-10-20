أوروبا: استهداف البنى التحتية بأوكرانيا «إرهاب»

عربيات ودوليات

ستراسبورغ – الوكالات: وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، استهداف روسيا للبنى التحتية المدنية في أوكرانيا بأنه «عمل إرهابي».

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها، أمس أمام الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية. وأضافت أن روسيا تتعمد استهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وفي مقدمتها خطوط الطاقة الكهربائية. وأشارت إلى أن الهجمات الروسية هذه تعد «صفحة جديدة» في الحرب الدائرة منذ أواخر فبراير الماضي. ووصفت المسؤولة الأوروبية الممارسات الروسية هذه بـ «جريمة حرب». وتابعت «الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية بهدف قطع الماء، والكهرباء وأنظمة التدفئة في ظل قدوم الشتاء، عمل إرهابي».

وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إن الهجمات الروسية منذ العاشر من أكتوبر الجاري أسفرت عن تدمير 30% محطات الطاقة الكهربائية، مبيناً أن ذلك أدى إلى انقطاع كبير التيار في عموم أوكرانيا.

