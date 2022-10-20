العراق.. توافق على المالكي والخنجر «نائبين للرئيس»

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بغداد – الوكالات: دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، القوى السياسية لدعم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ومنحه الحرية لاختيار فريق عمله.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي إن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد لمجلس الوزراء دعمه لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، ودعا القوى السياسية لمنح المكلف الحرية باختيار فريق عمله»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع». وكان «ائتلاف إدارة الدولة» في العراق، قال إنه يعتزم دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة الجديدة بكامل أعضائها. كما أعلن الائتلاف (الذي يضم الإطار التنسيقي بكل مكوناته، إضافة إلى تحالف السيادة، والحزب الديموقراطي الكردستاني، فضلا عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وتحالف العزم) أنه ناقش آخر المستجدات السياسية في البلاد بما في ذلك ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة. وفيما ينتظر أن يقدم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة محمد شياع السوداني الى البرلمان السبت المقبل تشكيلته الوزارية فقد أشارت تسريبات امس الى ترشيح القيادي في «الإطار التنسيقي» الشيعي رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي ورئيس «تحالف السيادة» السني خميس الخنجر لمنصبي نائبي رئيس الجمهورية. وبحسب هذه التسريبات التي تم تداولها خلال الـ 48 ساعة الماضية فإن هناك توجها بأن يكون لرئيس الوزراء 3 نواب أيضاً بتشكيلة تضم نائبا سنيا واثنين من الشيعة. وأوضحت مصادر أنه سيتم ترشيح ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية أيضاً كما كان معمولاً به سابقاً قبل أن يلغي رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي منتصف عام 2015 مناصب نواب رئيسي البلاد وحكومتها.

