خامنئي: «الذين كانوا يقولون إن المسيرات الإيرانية فوتوشوب يقولون الآن إنها خطرة»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: كشف مصدران مطلعان على المعلومات الاستخباراتية الأميركية لشبكة «CNN» ان إيران أرسلت مدربين عسكريين إلى الأراضي التي تحتلها روسيا في شبه جزيرة القرم لتدريب وتقديم المشورة للجيش الروسي بشأن استخدام الطائرات بدون طيار(المسيرات) الإيرانية التي استخدمتها موسكو خلال حربها في أوكرانيا. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن «تعميق العلاقات بين موسكو وطهران يجب أن يُنظر إليه على أنه تهديد» وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ إجراءات عملية وخطوات صارمة لجعل مبيعات الأسلحة هذه أكثر صعوبة، بما في ذلك العقوبات ومراقبة أي كيانات متورطة في ذلك». ولم يتضح على الفور عدد المدربين الذين سافروا إلى شبه جزيرة القرم وما إذا كانوا لا يزالون هناك. وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية الأميركية إنه تم إرسال «العشرات» من المدربين الإيرانيين. وقدمت طهران نوعين من الطائرات: «شاهد»، التي تنفجر عند الاصطدام ويصل مداها إلى ما يزيد على 1000 ميل، وطائرة «مهاجر-6»، التي يمكنها حمل الصواريخ واستخدامها للمراقبة.

وفي سياق متصل، قال مسؤول أميركي للشبكة إن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تعتزم مناقشة نقل إيران للطائرات بدون طيار إلى روسيا في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي. وقالت الدول الثلاث إن نقل الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يقيد بعض عمليات نقل الأسلحة من وإلى إيران.

في المقابل قال المرشد الإيراني الاعلى آية الله علي خامنئي، امس إن «الذين كانوا يقولون إن صور المسيرات والصواريخ الإيرانية معدلة بالفوتوشوب يقولون الآن إنها خطرة للغاية».

وأوضح خامنئي خلال استقباله النخب العلمية إنهم «يريدون محاسبة إيران بسبب بيع أسلحتها لهذا الطرف أو ذاك» في إشارة إلى تقارير إعلامية وتصريحات مسؤولين غربيين تزعم إرسال إيران طائرات مسيرة إلى روسيا، حسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» ونفت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء صحة مزاعم تتهم طهران بإرسال أسلحة وطائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي كييف قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه قدم اقتراحا للرئيس فولوديمير زيلينسكي بقطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران بسبب صادراتها من الأسلحة لروسيا. وذكر في مؤتمر صحافي أن طهران تتحمل المسؤولية كاملة عن تدمير أوكرانيا مضيفا أنه سيرسل مذكرة رسمية إلى إسرائيل لطلب إمدادات دفاع جوي فورية والتعاون في هذا القطاع.

من جهة ثانية دعت أوكرانيا خبراء من الأمم المتحدة لفحص حطام زعمت أنه لطائرات مسيرة إيرانية بيعت لروسيا واستخدمت لمهاجمة البلدات والمدن الأوكرانية، ما يعتبر انتهاكاً للعقوبات الدولية إذا ثبت ذلك.وفي رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ادعى سفير أوكرانيا سيرغي كيسليتسيا أن روسيا تتلقى شحنات من المواد المحظورة من إيران منذ يناير 2016.

