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دوليه

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الإصابة تحرم جوتا من كأس العالم


خسر المنتخب البرتغالي جهود مهاجم ليفربول الإنكليزي ديوغو جوتا في نهائيات مونديال قطر التي تنطلق في 20 الشهر المقبل، وذلك بسبب إصابة في ربلة الساق وفق ما أعلن مدرب «الحمر» الألماني يورغن كلوب أول من أمس. وتعرض ابن الـ25 عاماً لهذه الإصابة في الدقائق الأخيرة من موقعة الدوري الممتاز الأحد ضد مانشستر سيتي حامل اللقب (1-صفر). وقال كلوب «ليست أخبار جيدة بالنسبة لديوغو، نعم سيغيب عن كأس العالم»، مضيفاً في مؤتمر صحافي عشية لقاء وست هام في الدوري الممتاز «إنها إصابة خطيرة في ربلة الساق. أخبار سيئة للشاب، لنا وللبرتغال».


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