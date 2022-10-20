برشلونة لمداواة جراحه أمام فياريال

دوليه

يسعى برشلونة الثاني لمداواة جراحه ونفض غبار الهزيمة أمام غريمه ريال مدريد في المرحلة الماضية، عندما يستقبل ضيفه فياريال التاسع (12 نقطة) اليوم ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

وبرغم انفاق الملايين في سوق الانتقالات الصيفية، لم يكن رجال المدرب تشافي هرنانديس على قدر الآمال، اذ بعدما انتظر انتصارات فورية بدا أن النادي الكاتالوني في طور التعلم من جديد.

وعلى وقع الخروج المنتظر من المسابقة القارية الأم، تأخر برشلونة خلال الكلاسيكو بهدفين مع نهاية الشوط الأول، ليراهن تشافي في الثاني على عنصر الشباب دافعاً بالثلاثي فيران توريس وغافي وأنسو فاتي، حيث مرر الأخير كرة الهدف اليتيم إلى توريس (83).

وخيّب الوافد الجديد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الآمال، إذ اخفق في صراعه مع نظيره بنزيمة الذي قاد ريال للفوز بلقب الدوري والدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وتجمد رصيد ليفاندوفسكي ابن الـ 34 عاماً والقادم من بايرن ميونيخ الألماني عند 9 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين، في حين سجل بنزيمة هدفه الرابع في «لا ليغا» في 6 مباريات عقب غيابه عن الملاعب للاصابة.

وعمّق ريال جراح برشلونة اذ نجح في هز شباكه ثلاث مرات في 90 دقيقة واحدة مفككاً رموز الدفاع الكاتالوني الذي كان تلقى هدفاً يتيماً في 8 مراحل في الفوز على ريال سوسييداد 4-1 في المرحلة الثانية، ليفشل الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن في الحفاظ على نظافة عرينه للمباراة الثامنة توالياً.

وأقرّ قلب دفاع برشلونة الفرنسي جول كونديه العائد بعد اصابة ليلعب إلى جانب إريك غارسيا أن فريقه خاب أمله من النتيجة، مشيراً في الوقت نفسه إلى الأخطاء التي ارتكبت في الدفاع.

وقال «نشعر بخيبة. لا أعتقد أننا لعبنا بشكل سيئ لكن في الشوط الأول ارتكبنا أخطاء في التحركات وفي مناطق قوة ريال مدريد». وأضاف «كان يجب أن نرتكب خطأ لتجنب الهدف الأول وتكرر الأمر ذاته مع الهدف الثاني. هذه هي قوة مدريد. فرصتان، هدفان. علينا أن نتعلم ذلك».

