كريستال بالاس قلبَ الطاولة على ولفرهامبتون

دوليه

قلب كريستال بالاس الطاولة على ضيفه ولفرهامبتون، بالفوز 2-1 بعد أن كان متأخرا بهدف، في المباراة التي أقيمت أول من أمس ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنكليزي.

وعلى ملعب «سلهرست بارك»، كان ولفرهامبتون هو صاحب المبادرة التهديفية منذ الدقيقة 31 بتوقيع الدولي الإسباني أداما تراوري.

وكان الشوط الثاني هو شوط الانتفاضة لأصحاب الديار الذين سرعان ما أدركوا التعادل بعد دقيقتين من صافرة بداية الشوط عن طريق المهاجم الشاب إيبيريشي إيز. ثم استمرت «الريمونتادا» بهدف ثان في الدقيقة 70 سجله نجم الفريق الإيفواري ويلفريد زاها. وبالنتيجة هذه يرتفع رصيد البالاس إلى 13 نقطة في المركز العاشر، مقابل 9 نقاط لـ»الذئاب» الذين سقطوا في فخ الخسارة الرابعة خلال آخر 5 مباريات، السادسة هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 9 نقاط يبقى بها في المركز الـ17، ويظل مهددا بدخول منطقة الخطر.

وفي مباراة أخرى تعادل برايتون مع ضيفه نوتنغهام فورست سلبيا.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع برايتون رصيده إلى 15 نقطة

في المركز السابع، كما رفع نوتنغهام فورست رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

