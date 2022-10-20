بونو أنقذ إشبيلية من الهزيمة

دوليه

ارتدى الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، قفاز الإجادة بعد أن أنقذ فريقه إشبيلية من خسارة كانت وشيكة هي الأولى للفريق تحت قيادة مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي، وذلك بعد أن تصدى لركلة جزاء في الثواني الأخيرة من المباراة، ليحافظ على التعادل القاتل بهدف لمثله أمام فالنسيا في اللقاء المثير الذي جمعهما أول من امس، في افتتاح الجولة العاشرة بالدوري الإسباني.

وعلى ملعب «رامون سانشيز بيزخوان»، حملت ثنائية المباراة النكهة اللاتينية، حيث تقدم الضيوف أولا منذ الدقيقة 6 بفضل النجم الأوروغوياني المخضرم إدينسون كافاني. ولكن قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، نجح الأرجنتيني إيريك لاميلا في إنقاذ الفريق الأندلسي من الخسارة الأولى له مع مواطنه سامباولي على مقعد المدير الفني، بهدف التعادل. وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، احتسب الحكم ركلة جزاء لفالنسيا وطرد معها المدافع الشاب كيكي سالاس، ولكن تعملق بونو وتصدى للركلة من قدم قائد الضيوف خوسيه لويس غايا. وارتضى الفريقان بنقطة التعادل، ليصبح رصيد إشبيلية 10 نقاط يحتل بها المركز الـ11 مؤقتا، ويحافظ على سجله خاليا من أي خسارة في رابع مباراة يقودها سامباولي حيث حقق سابقا انتصارا واحدا مع تعادل في الليغا، وتعادل في دوري الأبطال أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

بينما هذا هو التعادل الثاني تواليا لـ «الخفافيش»، ليصبح رصيد فريق الإيطالي جينارو غاتوزو 15 نقطة يأتي بها ثامنا بشكل مؤقت. وفي مباراة أخرى تعادل أتلتيكو مدريد مع رايو فاييكانو 1-1. وشهدت نفس الجولة تعادل خيتافي أمام أتلتيك بلباو2-2. وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 20 وتعادل رايو فاييكانو عن طريق راداميل فالكاو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء. ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، كما رفع رايو فاييكانو رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر.

