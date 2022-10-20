بوغبا عاد جزئياً

دوليه

عاود لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا «جزئياً» التمارين الجماعية مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، وذلك قبل أسابيع معدودة على انطلاق مونديال قطر في 20 نوفمبر، وفق ما أعلن عملاق تورينو أول من أمس. وأفاد يوفنتوس أن بوغبا الذي لم يخض أي مباراة رسمية منذ عودته الى «السيدة العجوز» هذا الصيف قادماً من مان يونايتد الإنكليزي في صفقة انتقال حر، عمل «بشكل جزئي مع الفريق».

وشارك بوغبا في تمارين الجري بدون الكرة، ثم عمل على تبادل الكرة مع جميع زملائه، بما في ذلك المتعافي الآخر فيديريكو كييزا الذي غاب عن الفريق منذ مطلع العام، وفقاً لصور بثها تلفزيون النادي. ولم يحدد يوفنتوس حتى الآن أي موعد لعودة الفرنسي البالغ 29 عاماً والفائز بلقب مونديال 2018 مع منتخب بلاده، لكن وسائل الإعلام الإيطالية تحدثت عن إمكانية رؤيته في الملعب مرة أخرى قرب نهاية الشهر الحالي أو بداية نوفمبر، وقد يحصل ذلك في المباراة المصيرية ضد باريس سان جرمان الفرنسي في الثاني من الشهر المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وفي حال تمكن بوغبا من العودة الى المباريات في أوائل الشهر المقبل، سيعزز فرصه بالتواجد مع المنتخب الفرنسي خلال حملة الدفاع عن لقبه العالمي. وسيُعلن مدرب فرنسا ديدييه ديشامب عن تشكيلته للنهائيات في 9 نوفمبر على أن تكون المباراة الأولى في 22 منه ضد أستراليا، قبل لقاء الدنمارك في 26 وتونس في الثلاثين منه.

