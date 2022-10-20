إدارة سان جرمان تجتمع مع مبابي

دوليه

خطط مُلّاك نادي باريس سان جرمان لعقد اجتماع طارئ مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق. وكشفت شبكة «RMC سبورت الفرنسية»، أن خروج مبابي لوسائل الإعلام لنفي أنباء رحيله كان خطوة بتشجيع من إدارة النادي، وأيضا وكيلي اللاعب. وأشارت الشبكة، في تقرير لها، إلى أن الطرفين، اللاعب وإدارة باريس، يميلان حاليا لسياسة الاسترضاء، وهو ما ظهر أيضا في العناق الحار المتبادل بين ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، ونجم الفريق، في غرفة خلع الملابس بعد الفوز على مارسيليا، في كلاسيكو الدوري الفرنسي (1-0). وعلّق كيليان مبابي على الروايات التي تتحدث عن عدم سعادته في باريس سان جرمان. ولفتت الشبكة أيضا إلى أن ملاك «بي إس جي» في قطر، بصدد إرسال مندوب يتولى ملف تهدئة الأمور بين الإدارة واللاعب وأسرته. وأكدت أن هناك اجتماعا سيعقد بين الطرفين، لوضع الأمور في نصابها الصحيح، خصوصا في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات لنهاية الأسبوع الجاري.. إذ من المقرر أن يواجه الفريق نظيره أجاكسيو الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 12 من الدري الفرنسي.

