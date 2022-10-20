مورينيو: كنت قاسياً مع بنزيمة

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أثنى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لريال مدريد والحالي لروما، على النجم الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم الفريق الملكي، بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه.

وحصد بنزيمة جائزة الكرة الذهبية الاثنين، بعدما قاد ريال مدريد لتحقيق لقبي الليغا ودوري الأبطال، بالإضافة للقب هداف كلتا المسابقتين. وقال مورينيو، في تصريحاته لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: «كريم بنزيمة لاعب مفيد للمجموعة والفريق، لم يكن مهووسًا بالكرة الذهبية، ولا يعتبر مهووسا بالتسجيل أكثر من غيره، لكنه يعمل لمساعدة فريقه على الفوز».

وأضاف: «لقد كنت أعامله بقسوة، كنت أركز معه بشدة إذا زاد كيلوغراما واحدا أو تأخر أقل من دقيقة عن التدريب، كان هدفي تصحيح التفاصيل الصغيرة له في أسلوبه، أردته أن يتحسن قدر الإمكان». وتابع: «بنزيمة لاعب متعدد الخصائص، إن كان هناك 3 من بنزيمة في فريق كبير فسيلعبون جميعا بشكل أساسي، أحدهم سيكون الهداف والآخر قائد الفريق والثالث سيلعب على اليسار».

وأتم: «أنا سعيد جدًا من أجله، هو لاعب كرة قدم استثنائي، سواء على المستوى البدني أو الفني أو العقلي».

