الشاهين: إعلان لائحة المسابقات الجديدة ديسمبر المقبل

محلية

قال رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين إن مجلس الإدارة سيعلن في ديسمبر المقبل لائحة المسابقات الجديدة التي ستتضمن عدد المحترفين المسموح لهم بالمشاركة مع الفرق في المسابقات المحلية. وأضاف الشاهين في المؤتمر الصحافي الذي أقامه الاتحاد بمناسبة مرور 100 يوم على استراتيجية ورؤية 2030، أن مجلس الإدارة سيدرس الأمر ثم يقرر هل سيزيد عدد المحترفين أو يقلله أو يبقيه كما هو، مشيرًا إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يسمح بمشاركة 7 لاعبين مع وجود ثامن على مقاعد البدلاء ورغم ذلك الكرة السعودية متطورة وتحقق الانجازات.

وكشف الشاهين عن النية إلى دعوة الجمعية العمومية من أجل اعتماد تشكيل اللجان القضائية (الاستئناف والانضباط والأخلاق)، من خلال التجديد للأعضاء أو تعيين أعضاء جدد.

وأكد الشاهين أن نجاح استراتيجية الاتحاد يعتمد بشكل كبير على تعاون الأندية والهيئة العامة للرياضة والجميع، لافتاً إلى أن النتائج المخيبة للمنتخبات في الفترة الأخيرة أمر متوقع في ظل عدم وجود خطة واستراتيجية واضحة في السابق. وقال إن آخر مشاركتين للمنتخب الأول في بطولة كأس آسيا سجل فيهما المنتخب هدفاً واحداً في كل بطولة وكانت المشاركتان متواضعتين، مشيراً إلى أن الهدف من المشاركة يجب أن يكون للمنافسة وليس التأهل فقط.

واعترف الشاهين بقلة الإمكانات المتاحة للاتحاد خصوصاً في الجانب المادي، موضحاً: «نعمل وفق الامكانات المتاحة لنا والاستثمارات وحقوق النقل والتسويق التي تساعد ولو بجزء بسيط من الخطة الموضوعة».

وأضاف أن نائب الرئيس هايف الديحاني سيعقد مؤتمرا صحافيا الاسبوع المقبل يعلن فيه عن خطة تجهيز المنتخبات لمدة سنتين، على أن تراعي «الرزنامة» فترة التوقفات الدولية والبطولات التي سيشارك فيها الأزرق، مشيراً إلى المنتخب الأول سيقيم معسكراً تدريبياً في أبوظبي يوم 14 نوفمبر قبل مواجهة لبنان يوم 18 منه.

وكشف الشاهين عن توقيعه عقداً أمس لاستضافة مباراة منتخبي مصر وبلجيكا على ستاد جابر يوم 18 نوفمبر المقبل، وقال إنه عندما تسلم رئاسة الاتحاد وجد أن المجلس السابق أعطى تفويضاً لشركة عالمية لإقامة مباراتين في الكويت قبل كأس العالم تجمع المنتخب المصري مع بلجيكا وإيطاليا، لكن الأخيرة استبعدت بعد فشلها في التأهل إلى المونديال.

