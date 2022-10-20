القادسية وكاظمة أمام الصليبخات والجهراء

محلية

يتواجه كاظمة مع الجهراء في الـ 05:40 مساء اليوم على ستاد محمد الحمد في الدور التمهيدي من مسابقة كأس ولي العهد، فيما تبدو الفرصة متاحة أمام القادسية لبلوغ الدور ربع النهائي عندما يلتقي الصليبخات في الـ 08:40 مساء على ستاد الصداقة والسلام.

ولن تكون مهمة كاظمة صاحب المركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة سهلة أمام الجهراء الذي تعادل معه في الجولة الثانية 1-1، إذ يستقر الجهراء في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، وهو يقدم مستويات جيدة ويحقق نتائج إيجابية.

ويبقى المهاجم شبيب الخالدي الفائز قبل ايام بجائزة أفضل لاعب محلي عن الموسم المنقضي الورقة الأبرز في صفوف البرتقالي وسيكون مطالباً مع زملائه الأردني أحمد عرسان وحمد حربي وعمر الحبيتر بحسم اللقاء وحجز بطاقة التأهل. بدوره يأمل الجهراء في إقصاء منافسه والمضي قدماً في البطولة وهو يعتمد كثيراً على محترفيه أساكا وعمر زكري إلى جانب عبيد رافع وفهد زويد. وفي اللقاء الثاني يتطلع الأصفر إلى حجز بطاقته على حساب الصليبخات الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى. وبعد حضور غير مطمئن في الجولات الماضية قدم القادسية مباراة قوية ومستوى مقنعاً أمام الكويت (المتصدر برصيد 14 نقطة) في الجولة الماضية والتي شهدت تعادل الفريقين 1-1. ويحتل القادسية المركز الثامن في الدوري برصيد 9 نقاط، وهو مركز لا يليق بمكانته وسمعته، إذ يطمح حامل لقب كأس ولي العهد 9 مرات لتحقيق أفضل بداية في بطولة الكأس ونيل ثقة جمهوره. ويبرز في صفوف الأصفر كل من اللاعبين بدر المطوع وعيد الرشيدي وخالد إبراهيم والعاجي وهنري سيدريك. وكان برقان تغلب على نظيره اليرموك بهدف نظيف أول من أمس ليتأهل الى دور الثمانية. وسجل هدف برقان المحترف تايلون في الدقيقة 51 بعد العودة الى تقنية الفيديو (فار). وينتظر برقان الفائز من الكويت والسالمية (غداً) لملاقاته في الدور المقبل.

