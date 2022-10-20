الكويت والعربي في «الطائرة»

محلية

يخوض الكويت مواجهة قوية في الـ 07:00 مساء اليوم أمام العربي على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة الخامسة من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة والتي تشهد 3 مواجهات أخرى تجمع كاظمة مع الصليبخات في الـ 05:00 على الصالة ذاتها، والجهراء مع الساحل في الـ 07:30 على صالة اليرموك، والقادسية مع الشباب في الـ 06:30 على صالة الاول.

ويتصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة من اربع انتصارات دون هزيمة، يأتي بعده الكويت بـ 9 نقاط، ثم الجهراء 7 نقاط، والعربي والقادسية والساحل 5 نقاط لكل منهم، ثم برقان 4 نقاط، وأخيراً الصليبخات والشباب دون رصيد من النقاط.

ويشارك في البطولة 9 أندية بعد انسحاب اليرموك والتضامن لعدم جاهزيتهما، وهي تقام بنظام الدوري من دوري واحد على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى نصف النهائي حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

ويأمل الكويت في تحقيق انتصار جديد في البطولة على حساب العربي الساعي بدوره إلى تأكيد قدرته على منافسة فرق المقدمة وتحقيق الانتصار على الأبيض. وكان الكويت بدأ الموسم بفقدان لقب كأس السوبر بعد هزيمته أمام كاظمة، قبل أن يحقق 3 انتصارات متتالية في بطولة الاتحاد وهو ما يمنحه الأفضلية في لقاء اليوم. من جانبه يطمح العربي إلى تعويض خسارته أمام القادسية في الجولة قبل الماضية من خلال تحقيق نقاط اللقاء. وفي بقية المباريات تبدو فرصة القادسية وكاظمة والجهراء أكبر من خصومهم لتحقيق الفوز نظراً للفارق الفني بينهم.

